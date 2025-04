Valais: la passagère fait une gâterie au conducteur et c'est l'accident

Un moment de passion s'est terminé en Valais par un accident de la route - et une décision de justice. Une passagère de 25 ans a été condamnée parce qu'elle avait contribué à distraire le conducteur par un acte sexuel.

Un cas curieux s'est produit à Crans-Montana VS. Screenshot Google Maps

Sven Ziegler Sven Ziegler

Un cas peu conventionnel a récemment occupé un tribunal en Valais. En septembre dernier, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à Crans-Montana, non pas à cause d'une vitesse excessive ou de l'alcool, mais à cause d'un acte sexuel commis au volant. Comme le rapporte le journal Le Nouvelliste, l'homme était en pleine frénésie amoureuse au moment même où sa passagère française lui prodiguait des soins sexuels oraux.

La voiture est sortie de la route. La justice valaisanne a enquêté sur l'incident et est arrivée à la conclusion que l'acte intime était une distraction évidente - et qu'il était en partie responsable de l'accident.

La passagère condamnée

C'est la jeune femme de 25 ans qui en a subi les conséquences. Le tribunal l'a reconnue coupable de violation grave du code de la route. Le jugement : une peine pécuniaire avec sursis de 900 francs (30 jours-amende à 30 francs) ainsi qu'une amende de 500 francs.

On ne sait pas encore si le conducteur sera lui aussi poursuivi en justice. Mais le jugement contre la passagère envoie un signal clair: même en tant que passager, on peut être tenu pour responsable - en particulier lorsque la sécurité des autres occupants de la voiture est mise en danger par un acte irréfléchi.

Les juges ont été clairs: l'érotisme n'a pas sa place au volant. L'attention sexuelle a «directement distrait» le conducteur - et a donc contribué à l'accident. Il est pour le moins douteux que l'homme puisse se réjouir de cette expérience malgré ce moment inhabituel. Ce qui est clair en revanche, c'est que sur les routes suisses, même sous l'emprise de l'émotion, toute l'attention doit être portée sur la circulation.