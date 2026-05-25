  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tessin Une personne de 80 ans décède après un accident de montagne

ATS

25.5.2026 - 21:30

ne femme de 80 ans est morte lundi dans le Val Porta au Tessin dans un accident de montagne. Un homme de 84 a quant à lui été grièvement blessé et a été héliporté à l'hôpital.

La Rega est intervenue sur place (image d'illustration).
La Rega est intervenue sur place (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 21:30

25.05.2026, 22:34

Selon une première reconstitution des faits, les deux citoyens suisses, résidant dans le canton de Zurich, descendaient en direction de Vogorno. Dans un communiqué, la police cantonale tessinoise explique que pour des raisons que l'enquête devra déterminer, ils ont fait une chute dans un ravin situé à environ 500 mètres d'altitude.

L'alerte a été donnée par des connaissances qui les avaient précédés et qui s'inquiétaient de ne pas les voir arriver. Ils ont alors alerté les secours. Les sauveteurs de la Rega sont intervenus sur place, mais n'ont pu que constater le décès de la femme en raison des blessures graves qu'elle avait subies.

Les plus lus

Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable
La Suisse face à sa bête noire en quarts ? Cadieux assure ne «pas calculer»
Moscou appelle étrangers et diplomates à quitter Kiev avant de nouvelles frappes russes
Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte
Un mort dans une violente rixe à Monthey
Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?