Résidence de JD Vance visée «Une personne folle a tenté de s'introduire chez nous»

ATS

5.1.2026 - 17:10

Un homme a été arrêté lundi après avoir brisé des vitres de la résidence privée de JD Vance, en Ohio, dans le nord des Etats-Unis, ont annoncé les autorités américaines. Le vice-président américain n'était pas sur place au moment de l'incident.

Un homme a été arrêté lundi après avoir brisé des vitres de la résidence privée de JD Vance.
Un homme a été arrêté lundi après avoir brisé des vitres de la résidence privée de JD Vance.
ats

Keystone-SDA

05.01.2026, 17:10

«De ce que je comprends, une personne folle a tenté de s'introduire chez nous en cassant les fenêtres à coups de marteau», a écrit JD Vance sur X. «Je suis reconnaissant au Secret Service et à la police de Cincinnati pour leur réaction rapide. Nous n'étions pas chez nous puisque nous étions déjà rentrés à Washington», a-t-il souligné.

Le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, a précisé qu'il s'agissait d'un homme, appréhendé peu après minuit par ses agents affectés à la surveillance de la résidence personnelle du vice-président.

Il a été «arrêté pour avoir causé des dégâts, y compris en brisant des fenêtres» du bâtiment, puis été remis à la police de Cincinnati, a ajouté le Secret Service dans un communiqué. «La résidence était inoccupée au moment de l'incident», selon le texte.

