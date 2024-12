Une petite chienne volée, jetée sur le périph', retrouvée à 230 km de chez elle

Alors que les rapts de chiens se font de plus en plus fréquents, l'histoire de la petite Ninja se termine bien. Après avoir recherché sa chienne Jack Russell via les réseaux sociaux, sa propriétaire a raconté son incroyable aventure à France 3 Régions.

Rédaction blue News Valérie Passello

Depuis la pandémie, les chiens ont encore plus la cote au sein de la population. Forcément, la forte demande a aussi réveillé le marché noir et les vols de chiens se multiplient.

L'histoire survenue près de Caen le 1er décembre est donc presque banale: un chien disparaît et sa propriétaire lance un avis de recherche sur Facebook. La suite est, par contre, beaucoup moins ordinaire.

Comme le raconte «France 3 Régions», la petite chienne Jack Russel a vécu un périple dont elle seule connaît les détails.

Au lendemain de sa disparition, un cabinet vétérinaire parisien contacte sa propriétaire: Ninja a pu être identifiée grâce à sa puce, «à plus de 230 km de son domicile»!

«Jetée par la fenêtre d'une voiture»

L'animal a eu de la chance dans son malheur. En effet, ses ravisseurs l'ont jeté par la fenêtre de leur voiture au beau milieu du trafic sur le périphérique parisien. La petite Jack Russel a d'abord zigzagué entre les véhicules, relate France 3, ce qui a provoqué une interruption du trafic sur le périph'.

Puis un retraité, lui aussi propriétaire d'un chien, l'a prise en charge pour la nuit, avant de l'amener chez le vétérinaire le lendemain.

Bien qu'épuisée, Ninja se porte bien, elle s'en tire donc avec plus de peur que de mal. Quant à sa maîtresse, elle ne cache pas son soulagement: «Je n’y croyais pas jusqu’à la voir, j’étais morte d’inquiétude», confie-t-elle à la TV française. «J’ai imaginé le pire, en pensant déjà la retrouver écrasée quelque part».

Lorsqu'elle a reçu le coup de fil qui a mis fin à ses angoisses, la femme n'a pas hésité une seconde à sauter dans sa voiture pour retrouver sa chère Ninja, «un membre de la famille à part entière».