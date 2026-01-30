  1. Clients Privés
Naters Une piétonne de 88 ans tuée dans un accident de la route

ATS

30.1.2026 - 15:15

Une femme de 88 ans a perdu la vie à Naters dans un accident de la circulation, alors qu'elle se trouvait sur le passage pour piétons. Elle s'est fait heurter mercredi par une voiture. La malheureuse est décédée le lendemain.

Une piétonne de 88 ans a perdu la vie mercredi, alors qu'une collision avec une voiture de tourisme s'est produite à Naters (VS). (image d'illustration)
Une piétonne de 88 ans a perdu la vie mercredi, alors qu'une collision avec une voiture de tourisme s'est produite à Naters (VS). (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 15:15

30.01.2026, 15:23

Le véhicule circulait sur la Bahnofstrasse à Naters en direction de Brigue. «A la hauteur de la Rhonemühle, une collision s'est produite pour des raisons encore inconnues» entre la voiture et la piétonne, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi.

Immédiatement dépêchés sur place, les secours de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont prodigué les premiers secours, avant que l'octogénaire blessée ne soit transportée à l'hôpital en ambulance.

«Jamais rien vécu de tel». Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute

«Jamais rien vécu de tel»Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute

La victime, une Suissesse âgée de 88 ans, a succombé à ses blessures jeudi à l'hôpital de Viège (VS). Une instruction a été ouverte par le Ministère public afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

