Genève Une piétonne grièvement blessée à Veyrier

ATS

2.2.2026 - 17:03

Une piétonne a été grièvement blessée par un véhicule à Veyrier. L'automobiliste a quitté les lieux sans prêter assistance à cette femme, a annoncé lundi la police genevoise qui lance un appel à témoins.

La police genevoise cherche des témoins après un délit de fuite après un accident à Veyrier (GE) (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 17:03

02.02.2026, 17:25

Il circulait peu avant 07h30 en direction de la route du Stand-de-Veyrier. Arrivé à la hauteur d'un passage pour piétons, il a percuté une quadragénaire qui traversait de gauche à droite.

Ce véhicule serait une voiture de tourisme sombre, immatriculée en France. Il aurait quitté le site en direction de la route du Stand-de-Veyrier,

La piétonne a été acheminée aux urgences en ambulance. «Son pronostic vital n'est pas engagé», a expliqué à Keystone-ATS une porte-parole de la police.

