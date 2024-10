L'impact insoupçonné de la pilule contraceptive sur le cerveau

De nouvelles études révèlent que la pilule contraceptive, bien connue pour ses effets secondaires comme les sautes d’humeur, pourrait également influencer durablement le cerveau. Certains résultats suggèrent même un lien possible avec une augmentation des risques de dépression.

Une nouvelle étude suggère que la pilule contraceptive pourrait favoriser la dépression. (Image symbolique) sda

La pilule est l’un des moyens de contraception les plus utilisés, offrant aux femmes un moyen fiable de gérer leur fertilité. Les effets secondaires potentiels sont de plus en plus scrutés. Au-delà des variations d'humeur bien documentées, des indices montrent désormais que la pilule pourrait aussi affecter certaines fonctions cérébrales.

Des chercheurs américains ont constaté que chez les femmes prenant la pilule, certaines zones du cerveau, notamment le cortex orbitofrontal, présentaient une épaisseur moindre comparée à celles qui n’utilisent pas de contraception hormonale. Cette région, qui gère les émotions et les impulsions, pourrait expliquer pourquoi certaines femmes sous pilule souffrent de symptômes d’anxiété et de dépression.

Une étude de l’Albert Einstein College of Medicine à New York a révélé que l’hypothalamus, un centre de régulation des fonctions corporelles et de l'humeur, est environ six pour cent plus petit chez les femmes prenant la pilule. Cette différence a été observée sur des images IRM de 50 femmes, dont 21 utilisaient une contraception hormonale.

Une neuroscientifique scanne son cerveau 75 fois

Une neuroscientifique de l'université du Minnesota, qui a scanné son propre cerveau 75 fois, a constaté que son volume cérébral variait selon le cycle menstruel et la prise de la pilule. Bien que les effets spécifiques de ce rétrécissement restent flous, ces modifications semblent liées à une augmentation des sautes d’humeur et des symptômes dépressifs.

Les chercheurs précisent que ces découvertes ne signifient pas que les femmes devraient arrêter de prendre la pilule. Bien que des associations fortes aient été relevées, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les effets à long terme. On ignore encore si les modifications observées disparaissent après l’arrêt de la pilule ou si elles sont permanentes.