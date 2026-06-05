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Tout n'est pas interdit Une piscine sur son balcon? Attention aux mauvaises surprises

Barman Nicolas

5.6.2026

Se rafraîchir à domicile peut parfois coûter très cher. En Espagne, deux femmes ont été grièvement blessées après l'effondrement d'un balcon sous le poids d'une piscine gonflable. Un accident spectaculaire qui pose une question toute simple: votre balcon peut-il vraiment supporter une piscine?

Quelques dizaines de francs suffisent pour acheter une piscine gonflable et profiter d'un coin de fraîcheur à domicile. Mais le problème, c'est le poids. (Image d'illustration)
Quelques dizaines de francs suffisent pour acheter une piscine gonflable et profiter d'un coin de fraîcheur à domicile. Mais le problème, c'est le poids. (Image d'illustration)
IMAGO/Depositphotos

Nicolas Barman

05.06.2026, 13:52

05.06.2026, 15:36

Ce qui devait être un moment de détente a tourné au drame à Gérone, dans le nord-est de l'Espagne. Le 31 mai, deux femmes ont été grièvement blessées lorsqu'un balcon s'est effondré sous le poids d'une piscine gonflable. Elles ont chuté à l'étage inférieur.

L'accident a largement fait réagir en Espagne. Et avec l'arrivée des fortes chaleurs, il soulève une question que beaucoup de locataires ou propriétaires se posent aussi en Suisse: est-il vraiment possible de transformer son balcon en mini-piscine?

Une tonne d'eau... dans quelques mètres carrés

Sur le papier, l'idée est séduisante. Quelques dizaines de francs suffisent pour acheter une piscine gonflable et profiter d'un coin de fraîcheur à domicile. Mais le problème, c'est le poids.

L'eau est beaucoup plus lourde qu'on ne l'imagine. Un seul mètre cube d'eau représente déjà 1000 litres, soit environ une tonne. Et cela sans compter le poids de la piscine elle-même, du mobilier ou des personnes qui s'y baignent.

Même une petite piscine peut donc rapidement représenter une charge considérable pour une dalle de balcon.

Que dit la réglementation en Suisse?

En Suisse, les balcons d'habitation sont généralement conçus pour supporter une charge d'exploitation minimale de 350 kilos par mètre carré, selon la norme SIA 261.

Cette valeur tient déjà compte de la présence de personnes, de meubles de jardin ou d'autres équipements courants.

Le problème est qu'une piscine gonflable, un jacuzzi ou de grands bacs remplis de terre peuvent rapidement dépasser cette limite. C'est la raison pour laquelle les spécialistes recommandent de vérifier la capacité de charge du balcon avant toute installation inhabituelle.

Dans le doute, mieux vaut demander l'avis d'un ingénieur ou du propriétaire de l'immeuble.

Les risques ne s'arrêtent pas à la structure

Même lorsqu'un balcon paraît solide, d'autres problèmes peuvent apparaître.

Une fuite, un débordement ou une vidange mal maîtrisée peuvent provoquer des dégâts chez les voisins. Infiltrations, peinture abîmée ou même inondations peuvent rapidement entraîner des coûts importants.

Les nuisances sonores peuvent également devenir un sujet de conflit. Comme pour les grillades ou les fêtes sur un balcon, chacun doit faire preuve d'égards envers son voisinage.

Tout n'est pas interdit

Faut-il pour autant renoncer à toute baignade à domicile? Pas forcément.

Les toutes petites pataugeoires pour enfants sont généralement peu problématiques. Mais là aussi, il convient de rester prudent. Il faut donc tenir compte de la surface du balcon, du poids total une fois la piscine remplie et, détail souvent oublié... la manière de la vider !

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