Il y a 20 ans, ils se serraient la main, aujourd'hui, ça leur coûte 11'000 francs!

Un échange simple de terres agricoles, mais la facture surprend: plusieurs milliers de francs pour le notaire et l'arpentage: une somme à peine proportionnelle à la valeur des terres. Pourquoi est-ce si cher ?

Un échange coûteux : pourquoi un simple échange de terrain a coûté près de 11'000 francs. (Image symbolique) IMAGO/peopleimages.com

Gabriela Beck

Monika Sommer et Hans Fankhauser de Langnau dans l'Emmental (BE) ont déboursé près de 11'000 francs pour qu'un échange de deux parcelles agricoles de même taille (2231 m² chacune), effectué depuis longtemps, soit enfin officiellement inscrit au registre foncier. «Pour une telle somme, je trais 22 vaches pendant quatre à cinq mois», déclare Fankhauser à la «Berner Zeitung».

Il y a une vingtaine d'années, Fankhauser avait échangé les surfaces avec le père de Sommer par une poignée de main. Lorsque Sommer a repris la ferme de ses parents en 2015, cet accord a été maintenu. Aujourd'hui, Fankhauser a également transmis l'exploitation à sa fille: c'est la raison pour laquelle il a souhaité sécuriser l'arrangement devant notaire.

Mais une surprise attendait les protagonistes de l'histoire: les frais de notaire, d'arpentage et d'administration étaient pour le moins salés. Un montant dû, entre autres, à d'anciennes servitudes, à des inscriptions complexes au registre foncier et aux exigences du droit foncier rural.

Les coûts en détail: environ 5'300 francs pour le notaire (5'800 avec la TVA), 1'100 francs de frais de registre foncier, 750 francs de préfecture ainsi que 3'000 francs pour les mesures et la pose de nouvelles bornes.

Manque de véritable concurrence

La notaire souligne qu'elle avait déjà réduit son taux horaire dans ce cas en raison des faibles valeurs contractuelles et que les frais étaient justifiés par le travail à fournir. Le bureau de géomètres a renvoyé à des tarifs fixes selon les directives cantonales.

Sommer et Fankhauser critiquent le cadre légal. Le Surveillant des prix déplore lui aussi depuis des années des tarifs notariaux élevés et très fluctuants d'un canton à l'autre. Berne se situe «dans la moyenne supérieure». Sa proposition de baisser le tarif cadre et le tarif horaire n'a pas abouti.

La conseillère nationale Kathrin Bertschy (PVL) voit dans ces tarifs un préjudice pour l'économie nationale: selon elle, les citoyens doivent payer des prestations obligatoires trop chères, car il n'y a pas de véritable concurrence. Son postulat de 2022 demande au Conseil fédéral d'examiner une libéralisation du notariat à l'échelle nationale et une concurrence intercantonale. Une réponse n'a pas encore été donnée.