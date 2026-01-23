Une policière IA zurichoise fait sensation avec des vidéos coquines

Un profil IA d'une policière suisse fait le tour d'Instagram. Des contenus révélateurs, parfois pornographiques, y sont diffusés. Selon la police cantonale de Zurich, un motif frauduleux ne peut être exclu.

De faux profils d'IA de policières ont fait leur apparition en Suisse et en Allemagne. Elles s'y montrent généreusement et partagent également des contenus pornographiques (photo d'illustration). sda

Lea Oetiker Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Des images et des vidéos générées par IA de prétendues policières circulent actuellement sur les réseaux sociaux.

Les femmes apparaissent dans des vêtements révélateurs et jouent avec des allusions sexuelles.

La police cantonale de Zurich est également concernée. Montre plus

Fin décembre, des photos et des vidéos montrant de prétendues policières allemandes en petite tenue sont apparues dans les médias sociaux. Mais en réalité, elles ne montrent pas de vraies fonctionnaires - les images ont été générées par une intelligence artificielle. Selon la police de Hambourg, il y a de plus en plus de profils de «fausses policières» de ce type sur Internet.

Les personnages féminins inventés portent des uniformes moulants et ont l'air particulièrement provocants. Certaines vidéos contiennent également des allusions érotiques ou sexuelles.

Des profils d'IA de ce type sont également apparus en Suisse. L'un des personnages se nomme «Yasmin». Elle se fait passer pour une policière de la police cantonale de Zurich. Dans la description de son profil, on peut lire : «Dini Lieblingspolizistin» (Ndlr: ta policière préférée) ainsi que le lieu «Zurich».

Le profil de la fausse policière IA a entre-temps été supprimé. Screenshot Instagram

Ses vidéos sont accompagnées d'un texte en suisse allemand et la montrent généralement dans une voiture de police ou dans son bureau. Au premier abord, les images n'ont pas l'air particulièrement dénudées, mais des photos en bikini de «Yasmin» apparaissent soudainement. Les inscriptions qui apparaissent utilisent clairement des allusions sexuelles. Les clips ont été visionnés des milliers de fois, mais le profil a été supprimé entre-temps.

Au premier coup d'œil, les images et les vidéos semblent trompeuses. Ce n'est qu'en y regardant de plus près que le doute s'installe. Les voitures de police, par exemple, ont une couleur légèrement différente de celles utilisées en Suisse, elles rappellent plutôt les véhicules de la police berlinoise. TeleZüri a confirmé que les images avaient été créées grâce à l'IA. La police cantonale zurichoise a fait savoir à blue News qu'elle avait signalé le profil à la plateforme en raison d'une violation des droits d'auteur.

Un problème depuis des années

Il est impossible de dire si les profils générés par l'IA sont effectivement en augmentation. Il n'existe pas de chiffres à ce sujet. «Nous n'en tenons pas compte dans nos statistiques», explique Ralph Hirt, porte-parole de la police cantonale zurichoise. L'autorité observe toutefois le phénomène depuis plusieurs années déjà. Qui se cache exactement derrière de tels profils reste également flou.

Les faux profils qui concernent la police cantonale de Zurich sont systématiquement signalés aux exploitants des plateformes. «Les intentions des exploitants de profils peuvent être de différentes natures. Un motif frauduleux ne peut toutefois pas être exclu», écrit Hirt.

La police cantonale recommande de consommer les contenus des médias sociaux avec un scepticisme sain et de s'interroger sur leur véracité. Les profils frauduleux ou les faux profils devraient en outre être signalés : «Plus les signalements concernant un profil sont nombreux, plus les chances de le voir bloqué ou supprimé par l'exploitant du réseau sont élevées», explique le porte-parole.

Notice sur l'intelligence artificielle: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction.