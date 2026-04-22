Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un méga-deal très discret Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?

Sven Ziegler

22.4.2026

Une transaction secrète bouleverse le marché du luxe à Londres. Pour plus de 518 millions de dollars (406 millions de frs), l'une des propriétés les plus exclusives du monde change de propriétaire. On ne sait presque rien de l'acheteur.

La Providence House est une immense propriété en plein cœur de Londres.
La Providence House est une immense propriété en plein cœur de Londres.
Instagram / Candylondonofficial

Sven Ziegler

22.04.2026, 19:29

22.04.2026, 19:58

En plein cœur de Londres, un méga-deal discret fait parler de lui. Pour plus de 518 millions de dollars US (soit 406 millions de francs suisses), l'entrepreneur britannique Suneil Setiya a acquis une propriété qui compte parmi les biens immobiliers les plus exclusifs au monde.

Comme le rapporte entre autres le «New York Post», il s'agit de la «Providence House» située dans le quartier huppé de Chelsea. La villa du 19e siècle se trouve sur le terrain du Royal Hospital Chelsea et offre un luxe exceptionnel. On y trouve notamment un lac privé, une piscine souterraine, un cinéma avec son propre bar à bonbons ainsi qu'une salle dite «de panique» (ndlr: espace renforcé et isolé, où les occupants d'une maison peuvent se réfugier en cas de menace). L'immense jardin, l'un des plus grands espaces verts privés du centre de Londres, est particulièrement remarquable.

La vente est également exceptionnelle parce que la propriété n'a jamais été officiellement mise sur le marché. Malgré cela, elle a été vendue à un prix qui dépasse largement les records existants.

Un homme de l'ombre

Ce n'est pas tant le bien immobilier qui est au centre de l'intérêt que son nouveau propriétaire. Setiya est considéré comme l'un des entrepreneurs financiers les plus prospères, mais aussi les plus discrets de Grande-Bretagne. Il n'apparaît guère en public, les interviews ou les prises de position personnelles sont rares.

Selon «Bloomberg», son entreprise Quadrature Capital fait partie des sociétés de trading les plus rentables au monde. Entre 2020 et 2024, les revenus devraient avoir été multipliés par près de 1,5 milliard de dollars.

La propriété dispose du deuxième plus grand jardin de Londres - après le palais de Buckingham.
La propriété dispose du deuxième plus grand jardin de Londres - après le palais de Buckingham.
Instagram / candylondonofficial

Malgré sa fortune colossale, Setiya reste un homme de l'ombre. Par l'intermédiaire d'une porte-parole, il a simplement fait savoir qu'il ne s'exprimait pas sur les affaires privées.

Outre ses affaires, Setiya s'engage également dans la protection du climat. Par le biais de sa fondation, il met chaque année environ 100 millions de dollars à disposition de projets dans ce domaine.

Les plus lus

Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?
La folle course-poursuite de voleurs de voitures de luxe à travers trois cantons !
Suivez l’acte III de la finale entre Davos et Fribourg en direct
Après huit ans à veiller sur les stars du ski suisse, Zoé Chastan s'en va
La Russie va cesser l'approvisionnement de l'Allemagne en brut
WhatsApp: le cercle bleu a disparu, voici venue la fleur violette