Qui a bien pu s'offrir cette propriété de luxe à 406 millions ?

Une transaction secrète bouleverse le marché du luxe à Londres. Pour plus de 518 millions de dollars (406 millions de frs), l'une des propriétés les plus exclusives du monde change de propriétaire. On ne sait presque rien de l'acheteur.

La Providence House est une immense propriété en plein cœur de Londres. Instagram / Candylondonofficial

Sven Ziegler Sven Ziegler

En plein cœur de Londres, un méga-deal discret fait parler de lui. Pour plus de 518 millions de dollars US (soit 406 millions de francs suisses), l'entrepreneur britannique Suneil Setiya a acquis une propriété qui compte parmi les biens immobiliers les plus exclusifs au monde.

Comme le rapporte entre autres le «New York Post», il s'agit de la «Providence House» située dans le quartier huppé de Chelsea. La villa du 19e siècle se trouve sur le terrain du Royal Hospital Chelsea et offre un luxe exceptionnel. On y trouve notamment un lac privé, une piscine souterraine, un cinéma avec son propre bar à bonbons ainsi qu'une salle dite «de panique» (ndlr: espace renforcé et isolé, où les occupants d'une maison peuvent se réfugier en cas de menace). L'immense jardin, l'un des plus grands espaces verts privés du centre de Londres, est particulièrement remarquable.

La vente est également exceptionnelle parce que la propriété n'a jamais été officiellement mise sur le marché. Malgré cela, elle a été vendue à un prix qui dépasse largement les records existants.

Un homme de l'ombre

Ce n'est pas tant le bien immobilier qui est au centre de l'intérêt que son nouveau propriétaire. Setiya est considéré comme l'un des entrepreneurs financiers les plus prospères, mais aussi les plus discrets de Grande-Bretagne. Il n'apparaît guère en public, les interviews ou les prises de position personnelles sont rares.

Selon «Bloomberg», son entreprise Quadrature Capital fait partie des sociétés de trading les plus rentables au monde. Entre 2020 et 2024, les revenus devraient avoir été multipliés par près de 1,5 milliard de dollars.

La propriété dispose du deuxième plus grand jardin de Londres - après le palais de Buckingham. Instagram / candylondonofficial

Malgré sa fortune colossale, Setiya reste un homme de l'ombre. Par l'intermédiaire d'une porte-parole, il a simplement fait savoir qu'il ne s'exprimait pas sur les affaires privées.

Outre ses affaires, Setiya s'engage également dans la protection du climat. Par le biais de sa fondation, il met chaque année environ 100 millions de dollars à disposition de projets dans ce domaine.