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Phase critique Une puissante vague de chaleur déferle sur la France

ATS

17.6.2026 - 07:49

Une vague de chaleur déferle sur la France à partir de mercredi, en plein examen du bac, et devrait s'intensifier au cours de la semaine pour atteindre jusqu'à 40°C localement dimanche lors du solstice d'été.

Keystone-SDA

17.06.2026, 07:49

«Un épisode caniculaire se met progressivement en place cette semaine sur le pays» et «déjà mercredi, la chaleur va s'intensifier», indique Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France.

La majorité des régions françaises doit mercredi être concernée par des températures comprises entre 30°C et 35°C, avec des pointes à 36°C-37°C possibles dans le Sud-Ouest, Centre-Ouest et le Centre-Est. Seules la Bretagne et les zones côtières de la Manche sont pour l'instant épargnées.

Dimanche, pour la fête de la musique à l'occasion du solstice d'été, plusieurs régions pourraient connaître «des pointes à 40°C», prévient Christelle Robert.

La France va ainsi subir sa première «vague de chaleur» de l'année, la 52e depuis 1947, alors que les occurrences se multiplient sous l'influence du changement climatique alimenté par l'utilisation massive des énergies fossiles.

Fin mai, le pays avait été frappé par des températures inédites pour le mois, mais l'épisode ne rentrait pas dans les critères précis des météorologues pour le qualifier de «vague».

Le phénomène concerne aussi les voisins de la France. Au Royaume-Uni, l'office météorologique a prévenu que les températures allaient grimper au cours de la semaine, pouvant approcher les 30°C dans le sud-est de l'Angleterre vendredi. En Espagne, le thermomètre devrait tutoyer 40°C lundi, d'après les prévisions de Météo France.

Ambiance suffocante. Une canicule intense pourrait s’abattre sur la Suisse !

Ambiance suffocanteUne canicule intense pourrait s’abattre sur la Suisse !

«Malheureux ventilateur»

En France, la canicule va toucher les épreuves du baccalauréat. Mercredi et jeudi sont les jours d'épreuves de spécialités en terminale. Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a souhaité dimanche que plus «aucun examen» ne se déroule les après-midis.

«On est dans l'impréparation la plus totale», dénonce François Tessier, professeur d'histoire-géographie dans un lycée de Vierzon (Cher) et président du Snalc Orléans-Tours.

«Les personnels de direction essayent de trouver les salles les plus à l'ombre, dans les bâtiments qui le permettent», mais sinon «on n'a rien «, regrette-t-il, excepté « quelques bouteilles d'eau» et « éventuellement un malheureux ventilateur par salle «.

L'enseignant s'inquiète particulièrement pour les jours à venir: «Qu'est-ce qui va se passer lundi, où l'on nous annonce 40 °C (pour le grand oral)? Je suis bien incapable de vous le dire».

Les fortes chaleurs peuvent aussi ralentir l'activité économique, par exemple la production d'électricité. EDF envisage ainsi des baisses de production dans deux de ses centrales nucléaires de la région Auvergne/Rhône-Alpes, au Bugey (Ain) et à Saint-Alban (Isère), pour limiter le réchauffement du Rhône.

L'été monte en puissance. Les 30 degrés actuels ne sont qu'un avant-goût : une vague de chaleur se profile

L'été monte en puissanceLes 30 degrés actuels ne sont qu'un avant-goût : une vague de chaleur se profile

Une phase critique

Dans la nature, les oiseaux ou les petits mammifères peinent à réguler leur température quand la chaleur devient étouffante. Et le printemps, «moment de l'élevage des jeunes», représente «une phase critique», souligne Grégoire Loïs, ornithologue au Museum national d'histoire naturelle. «Un événement d'extrême thermique en septembre n'a pas le même impact qu'au mois de mai ou juin», remarque le scientifique.

Critiqué par l'opposition pour son «impréparation» lors du précédent épisode de chaleur, le gouvernement entend montrer sa mobilisation. Plusieurs ministres se sont déplacés au centre de crise sanitaire du ministère de la Santé mardi après-midi.

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, doit présenter mercredi un «premier bilan» du Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), censé préparer la France à un réchauffement pouvant aller jusqu'à +4°C d'ici 2100.

Ce genre d'épisodes est appelé à se multiplier à l'avenir. Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, rappelle que le pays est confronté à «des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus intenses aussi, signe manifeste du changement climatique».

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