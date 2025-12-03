Une religieuse catholique croate, qui avait affirmé avoir été poignardée, suscitant une vague de commentaires anti-immigration et islamophobes s'était elle-même infligé les blessures, a annoncé la police mardi, ajoutant qu'elle allait porter plainte pour faux témoignage

Napad na časnu sestru u ZG napad je na vrijednosti hrvatskog društva i Europe, koje svoje korijene pronalaze u kršćanstvu — dostojanstvo osobe, slobodu vjere i poštovanje prema onima koji služe zajednici. Očekujem brzu istragu i kaznu za počinitelja. S.Mariji želim brz oporavak. pic.twitter.com/C5m14zKavz — Marijana Petir (@marijana_petir) November 29, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

La femme de 35 ans avait été admise vendredi dans un hôpital de Zagreb avec des blessures légères au niveau du ventre. En sortant de l'hôpital, elle s'était rendue dans un commissariat pour porter plainte: selon la police, elle a déclaré avoir été abordée par un inconnu qui l'avait blessée avec un couteau.

Après une «enquête criminelle minutieuse», explique la police dans un communiqué, il a été établi qu'elle s'était «infligé elle-même ses blessures avec un couteau qu'elle avait acheté dans un magasin». La religieuse a «faussement signalé une infraction pénale dans le but de tromper la police», est-il écrit.

Dès son hospitalisation, des dizaines de messages ont été publiés sur les réseaux sociaux et dans certains médias conservateurs, affirmant que la religieuse avait été agressée par un travailleur étranger ou un migrant qui aurait crié «Allah akbar».

«L'agression contre la bonne soeur à Zagreb est une atteinte aux valeurs de la société croate et européenne, qui puisent leurs racines dans le christianisme», a réagi sur X Marijana Petir, une députée du camp conservateur, en exigeant «une enquête rapide».

La police a annoncé qu'elle allait porter plainte contre la religieuse pour faux signalement, une infraction passible de trois ans de prison.