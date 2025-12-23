Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams lundi soir dans le canton de Vaud. Elle a coché les six bons numéros 4, 11, 24, 27, 34 et 35, a annoncé la Loterie romande.

Un membre de la loterie romande presente le nouveau jeu de la loterie romande EURODRAMS dans le kiosque de Josephine, ce lundi 16 octobre 2023 a Cheseaux-sur-Lausanne pres de Lausanne. Le 30 octobre prochain, la Loterie Romande et huit autres loteries europeennes lancent conjointement un nouveau jeu de tirage de grande envergure : EURODREAMS. Ce jeu offre, a chaque tirage, une promesse de gains inedite: des rentes mensuelles de CHF 22'222.- et CHF 2'222.- par mois aux deux premiers rangs de gains ainsi que de nombreux autres avantages. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le jeu Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

