À 85 ans, une retraitée comparaît pour un billet de chien manquant

Une retraitée de 85 ans se défend seule devant le tribunal ce lundi. L'affaire porte sur le fait qu'elle aurait laissé, au moment de descendre, son petit caniche sortir de sa cage dans un bus à Thoune. L'entreprise CarPostal a porté plainte contre elle.

Une retraitée du canton de Berne comparaît lundi après-midi devant le tribunal. Image : blue News

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une Bernoise de 85 ans doit répondre devant le tribunal régional de Thoune d'avoir transporté son caniche dans un bus régional sans billet séparé.

Elle fait valoir que l'animal a été transporté dans une cage et qu'il n'a été posé brièvement sur le sol que pour descendre du bus.

Le procès porte sur la question de savoir comment interpréter et appliquer les règles des transports publics dans un tel cas. Montre plus

Elle a 85 ans, vit seule depuis son divorce et ne reçoit plus que rarement des visites. Le quotidien de cette Bernoise, que blue News a rencontrée la semaine dernière dans une commune bernoise, est exemplaire de la triste vie souvent morne des personnes âgées.

S'il n'y avait pas son petit caniche... «Il est comme une famille pour moi. Avec lui, je vais partout». La retraitée ne souhaite pas révéler son véritable nom, la pudeur est trop grande. Dans cet article, elle sera donc appelée Marianne Kählin.

Madame Kählin comparaît ce lundi à 15h30 devant le tribunal régional de Thoune. Le procès porte sur un incident qui se serait produit à la mi-avril 2025 : Marianne Kählin était alors assise dans un bus à Thoune. Du point de vue du Ministère Public, l'affaire est vite racontée : Kählin aurait voyagé avec son caniche sans acheter de billet pour l'animal. L'entreprise CarPostal, responsable de l'encaissement des suppléments en cas de titres de transport manquants, a porté plainte. Le ministère public a alors émis une ordonnance pénale pour infraction à la loi sur le transport de voyageurs.

Les conséquences auraient été lourdes: 100 francs d'amende, 100 francs de frais de justice et 150 francs de dédommagement à CarPostal SA.

Mais Madame Kählin se défend. Dans l'ordonnance pénale, les faits n'ont été que brièvement décrits. De son point de vue, c'est autre chose qui est décisif : elle conteste le fait qu'un billet ait été nécessaire pour son chien.

La retraitée ne connaissait pas les règles

Les antécédents de Kählin et de son caniche se retrouvent ainsi au centre de l'attention : ce n'est pas la première fois qu'elle se fait remarquer dans les transports publics. «J'ai déjà reçu une amende à cause de lui», raconte-t-elle. A l'époque, elle ne connaissait pas les règles. Et le chien était alors très petit. Plus tard, un conducteur lui aurait expliqué l'astuce: «Si je transporte le chien dans une cage, il n'y a pas besoin de billet».

Lors de la visite, Marianne Kählin montre la boîte dans laquelle le caniche aurait été assis à l'époque en question. «Je l'avais dans le panier de transport. Je ne l'ai laissé sortir que brièvement, pour pouvoir descendre plus facilement. Avec les bras raides, c'est devenu compliqué», explique-t-elle. Mais la contrôleuse aurait simplement vu le chien sortir de lui-même - et l'aurait immédiatement contrôlée.

Le petit caniche était assis dans ce chariot. Photo : blue News

Kählin raconte tout cela sans montrer beaucoup d'amertume. Même les questions critiques ne la déstabilisent pas : un enregistrement vidéo peut-il étayer son récit ? «Oui, je n'en ai pas peur». Malgré tout, les jours précédant le procès l'ont affectée. «Je dors mal».

La femme de 85 ans veut en effet se défendre elle-même devant le tribunal. Elle a fait opposition à l'ordonnance pénale parce qu'elle trouve la procédure injuste. «Je n'ai tout simplement pas trouvé juste la manière dont on s'est occupé de moi ce jour-là», dit-elle. Selon elle, la contrôleuse n'a pas voulu percevoir ce que cela signifiait d'être sur la route à cet âge. «Je ne peux plus me lever aussi vite. Et quand tout le monde se précipite dehors en même temps, ça devient difficile pour moi».

Code pénal: tout ne doit pas être puni

En réalité, les dispositions tarifaires prévoient que les petits animaux - tels que les chiens, les chats, les lapins ou les oiseaux - peuvent voyager gratuitement à condition d'être transportés dans un «contenant adapté aux animaux». Dans ce cas, ils sont considérés comme des bagages à main. Mais c'est dans la phrase suivante que se situe le problème : si les animaux sont retirés du conteneur, un billet est nécessaire. Si celui-ci fait défaut, un supplément est appliqué. En cas de récidive, une plainte peut être déposée.

Le petit caniche représente tout pour la retraitée. Photo : blue News

Madame Kählin ne parle pas de «bonne volonté» lors de la visite du journaliste de blue News. On entend plutôt une légère honte de devoir aller au tribunal. Ce n'est que lorsqu'elle a appris que des médias seraient présents dans la salle qu'elle a réalisé : «Il s'agit aussi d'une question fondamentale. Comment se comporte-t-on avec les personnes âgées ?» Depuis des années, elle constate que la vie des personnes âgées devient de plus en plus difficile. «Tout devient numérique partout. Et partout, il faut aller vite». Elle ne veut pas qualifier cette évolution de «cruelle», mais veut tout simplement être considérée comme un être humain.

Reste à savoir si le tribunal considérera son cas comme une bagatelle. Le code pénal connaît tout de même une disposition qui permet de renoncer à des poursuites ou à une peine en cas de faute légère et de conséquences mineures de l'acte.

Marianne Kählin confie avoir tiré les conséquences de cette affaire. «J'ai maintenant acheté un passeport pour chien». Il coûte 350 francs par an - indépendamment du fait que le chien voyage en première ou en deuxième classe. «Avec ma rente et les prestations complémentaires, c'est beaucoup d'argent», dit-elle. Certes, son chien peut ainsi voyager dans toute la Suisse. «Mais à mon âge, nous sortons rarement de Thoune».

Il sera décidé cet après-midi si, en plus de cet investissement, la facture de l'ordonnance pénale sera maintenue. Le tribunal régional a réservé la salle 1 à cet effet - et a prévu environ deux heures.

