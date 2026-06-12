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Choc mortel Une route genevoise théâtre d’une tragédie

ATS

12.6.2026 - 12:30

Un accident mortel de la route a eu lieu jeudi soir peu après 22h00 à Vessy (GE). Un homme né en 2000, qui traversait la route à pied, a été percuté par un automobiliste âgé de 18 ans. Le piéton est décédé sur place malgré l'intervention des secours.

Un piéton est décédé jeudi soir à Vessy après avoir été percuté par une voiture.
Un piéton est décédé jeudi soir à Vessy après avoir été percuté par une voiture.
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 12:30

12.06.2026, 13:51

Le conducteur, qui avait deux passagers dans son véhicule, circulait sur la route de Vessy en direction de la route de Veyrier. Parvenu à l’intersection avec le chemin du Pacage, un heurt s’est produit avec le piéton, indique vendredi la police cantonale genevoise.

Suite au choc, l'homme a été projeté au sol. Il s'agit du deuxième décès sur les routes genevoises en 2026.

Archive

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

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Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

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