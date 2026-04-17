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Double meurtre Une seconde victime identifiée à Urnäsch

ATS

17.4.2026 - 16:10

La deuxième victime du double meurtre survenu jeudi matin à Urnäsch (AR) a été identifiée. Il s'agit de la mère de la locataire russe de l'appartement, qui a aussi été tuée.

Malgré les premiers soins apportés par les forces d'intervention jeudi matin, les deux victimes des coups de couteau ont succombé à leurs blessures au domicile de l'une d'elles, situé à l'écart du village d'Urnäsch (AR). Le meurtrier présumé habite dans le voisinage.
Malgré les premiers soins apportés par les forces d'intervention jeudi matin, les deux victimes des coups de couteau ont succombé à leurs blessures au domicile de l'une d'elles, situé à l'écart du village d'Urnäsch (AR). Le meurtrier présumé habite dans le voisinage.
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 16:10

17.04.2026, 16:43

Les faits sont survenus dans une maison située à l'écart du village d'Urnäsch. La police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a été alertée vers 08h00 que des personnes blessées s'y trouvaient. Malgré les premiers soins apportés, les deux femmes ont succombé, sur place, aux coups de couteau mortels donnés par un jeune homme de 23 ans, domicilié à proximité, selon les premiers éléments de l'enquête.

Ce dernier est aussi soupçonné d'avoir blessé la fille de la locataire, âgée de 7 ans. Cette dernière a pu quitter l'hôpital entretemps et a été placée dans un entourage sûr, indique vendredi la police cantonale.

Le meurtrier présumé, de nationalité turque, s'est blessé lui-même avec le couteau. Il n'est pas en danger de mort et a été opéré. Le jeune homme se trouve en détention.

L'enquête doit permettre d'établir le motif et les circonstances du crime. Le suspect était connu des services de police pour des délits de moindre gravité, pas pour des actes violents.

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