Une «semaine historique» s'annonce en Europe: le mercure s'affole !

La région de Bâle en alerte canicule de degré 4, des températures dépassant allègrement les 30°C en Suisse et même les 40°C dans certaines régions de France: la semaine qui débute s'annonce historique en termes de chaleur.

Les gens essaient de se rafraîchir en attendant, sous la chaleur, l'arrivée des invités au défilé de la collection homme printemps-été 2027 de Prada, présenté à Milan, en Italie, le dimanche 21 juin 2026. (Photo AP/Luca Bruno) KEYSTONE

En ce lundi, une grande partie de la Suisse est orange sur la carte des dangers de MétéoSuisse: le danger de canicule est de 3/5, c'est-à-dire un danger marqué. La région bâloise est, elle, en rouge: le danger est fort, la chaleur fait courir au citoyens un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.

Dès ce lundi et durant toute la semaine, le mercure grimpera à 34°C à Lausanne, il affichera entre 35°C et 36°C à Genève et Sion et la chaleur sera aussi étouffante à Berne, avec 34°C au moins jusqu'à dimanche. Heureusement pour nos organismes, les nuits se rafraîchiront, avec des températures annoncées entre 17°C et 22°C.

La carte des dangers de MétéoSuisse ce lundi matin. MétéoSuisse

L'épisode de chaleur, qualifié d'«historique» par les météorologues, est annoncé jusqu'à vendredi en tout cas, mais MétéoSuisse précise que la période d'intensité maximale va durer jusqu'à mardi, 20h.

Recommandations de MétéoSuisse: Buvez au moins 1,5 litre par jour, de préférence des boissons non sucrées et non alcoolisées.

Restez au frais: recherchez l'ombre et les pièces fraîches, portez des vêtements adaptés, un chapeau et une protection solaire, fermez les volets/stores en journée et aérez tôt le matin.

Restez en contact avec les personnes vulnérables.

Ne laissez pas de personnes ou d'animaux dans une voiture garée.

Respectez les recommandations de comportement de l'Office fédéral de la santé publique OFSP. Montre plus

Pour chaque jour de la semaine, le temps s'annonce «ensoleillé et très chaud et lourd», indique encore l'office fédéral de météorologie et de climatologie, avec chaque soir des orages probables en soirée dans les Alpes, une probabilité plus marquée vendredi.

Evolution probable jusqu'au 5 juillet au moins: un anticyclone va stagner sur le centre-nord de l'Europe. Les journées seront généralement ensoleillées avec un risque d'averses ou d'orages l'après-midi, surtout en montagne. Les températures maximales seront comprises entre 28°C et 34°C, note encore MétéoSuisse.

La canicule monte d'un cran en France: «vigilance rouge»

Les chaleurs étouffantes qui frappent la France depuis près d'une semaine «montent d'un cran» lundi avec 49 départements et 35 millions de Français placés en vigilance rouge canicule par Météo France. «Les très fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays. Sur les départements en rouge, les températures deviennent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit», avertit l'institut prévisionniste.

Les valeurs les plus élevées, jusqu'à 43°C, toucheront la façade ouest, d'Hendaye à Rennes, quand il fera généralement de 36 à 40°C ailleurs hors zones littorales. Dès lundi après-midi, le thermomètre pourrait afficher 43°C à Bordeaux, 41°C Limoges, 40°C à Tours et Toulouse et 39°C à Bourges et Paris. Et des records devraient être battus d'ici à la baisse du mercure, pas attendue avant la fin de la semaine, assure Météo France.

Quarante autres départements ont été placés en vigilance orange canicule aussi à partir de lundi midi, soit au total l'équivalent de 90% de la population française exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.

Cet épisode caniculaire «étendu, durable et intense», après un premier en mai, pourrait connaitre un «niveau de sévérité» proche de celui d'août 2003, qui avait fait près de 15'000 morts en France, avertit le prévisionniste.

Dimanche, trois personnes âgées sont mortes à leur domicile en Gironde, en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture.

Le reste de l'Europe tire aussi la langue

La canicule frappe aussi le reste de l'Europe, comme le Royaume-Uni, la Croatie, le Portugal et l'Espagne où une vague de chaleur extrême touche la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.