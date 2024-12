Une snowboardeuse périt dans une avalanche à Arosa

Une snowboardeuse a été emportée par une avalanche lundi à Arosa (GR). La jeune femme de 26 ans est décédée sur les lieux de l'accident, a communiqué mardi la police cantonale grisonne.

La femme, accompagnée d'un autre amateur de sports de neige, a emprunté une piste fermée à 13h15, explique la police. Alors qu'ils quittaient la piste fermée, la femme a été prise dans une avalanche.

Son accompagnateur a averti les secours et s'est mis à rechercher la personne ensevelie. Celle-ci a pu être localisée vers 15h30 et finalement être dégagée des masses de neige. Selon la police cantonale, les tentatives de réanimation sur place ont dû être interrompues plus tard sans succès.

Des sauveteurs du Club alpin suisse (CAS) ainsi que des chiens de recherche, la Rega, des employés des remontées mécaniques d'Arosa Lenzerheide et des membres de la police alpine ont été mobilisés. Une enquête a été ouverte.