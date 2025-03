Une soixantaine de morts dans l'incendie en Macédoine du Nord

Au moins 59 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé une discothèque bondée de Macédoine du Nord dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête a été ouverte sur une possible «corruption».

Keystone-SDA ATS

«Au total, 59 personnes sont décédées. Parmi elles, 35 ont été identifiées (...) Environ 155 personnes ont été blessées», dont 22 sont dans un état grave, a déclaré en milieu de journée le ministre de l'Intérieur, Pance Toskovski.

Plusieurs dizaines de personnes grièvement blessées ont été transportées ou préparées pour le transport vers plusieurs pays voisins pour être soignées, notamment en Bulgarie, en Grèce, en Serbie, en Croatie et en Turquie, ont indiqué les autorités.

Parmi eux 18 personnes brûlées dans l'incendie seront traitées à Thessalonique et Athènes, selon des sources au sein du gouvernment grec.

Les victimes sont essentiellement des jeunes venus assister au concert de DNK, un groupe de hip-hop très populaire dans le pays, dans la boîte de nuit «Pulse» à Kocani, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Skopje.

Trois morts et plus de vingt blessés étaient mineurs, selon le ministre. «Au moment de l'événement, environ 500 personnes se trouvaient à l'intérieur, tandis que 250 billets avaient été vendus», a précisé M. Toskovski plus tard dans la journée.

Etincelles

«L'incendie s'est déclaré vers 02h30. Les étincelles d'engins pyrotechniques qui se trouvaient sur scène ont enflammé le polystyrène du plafond. J'ai entendu une explosion et le toit s'est effondré», a raconté aux médias locaux un jeune qui a assisté au concert.

Une explication de l'origine de l'incendie confirmée par le ministre de l'Intérieur.

«Très probablement les étincelles ont atteint le plafond constitué d'un matériau facilement inflammable, puis en un très court laps de temps, l'incendie s'est propagé dans toute la discothèque et une épaisse fumée s'est formée», a dit M. Toskovski.

Brûlures et intoxications

«Nous nous sommes tous précipités pour sortir. Nous avons tous couru vers une porte qui servait à la fois d'entrée et de sortie», a témoigné pour sa part une jeune fille.

Les autorités ont ouvert une enquête pour possible «corruption» dans laquelle plus de vingt personnes sont soupçonnées, dont les deux principaux membres de DNK, le fils du propriétaire de la boîte de nuit, le directeur de la société qui la gérait, et des employés du ministère de l'Economie, a dit le ministre de l'Intérieur.

Une quinzaine de personnes ont été interpellées, les autres suspects étant hospitalisés ou même morts, a précisé Pance Toskovski.

«Cette société n'a pas de licence légale pour travailler. Cette licence, comme beaucoup d'autres choses en Macédoine par le passé, est liée à la corruption», a-t-il affirmé.

A Skopje, devant un hôpital, une jeune femme qui attendait un ami blessé a raconté que les secours étaient arrivés rapidement. «Ils ont essayé de réanimer les gens sur place. Les pompiers et les ambulances sont arrivés à temps, mais ce n'était pas suffisant», a-t-elle dit.

Les victimes dont les corps sont arrivés à l'hôpital de Kocani étaient âgées de 14 à 25 ans, a indiqué à un média local la directrice de l'hôpital, Kristina Serafimovska.

Parmi les blessés, «70 patients sont arrivés, présentant des brûlures et des intoxications au monoxyde de carbone», a-t-elle ajouté.

Drapeaux en berne

Un des membres du groupe DNK, Andrej Gjorgjieski, est décédé, ont annoncé ses amis. Un autre, Vladimir Blazev, a été brûlé au visage et se trouvait sous assistance respiratoire dimanche matin, a dit sa soeur à des médias locaux.

Un policier de la brigade anti-drogue qui travaillait pendant le concert fait aussi partie des victimes.

«C'est un jour difficile et très triste pour la Macédoine», a écrit sur Facebook le Premier ministre Hristijan Mickoski, «La perte de tant de jeunes vies est irréparable, et la douleur des familles, des proches, et des amis est incommensurable».

Le gouvernement a proclamé sept jours de deuil national et les drapeaux ont été mis en berne à travers le pays.

Les réactions de dirigeants se sont multipliées, et plusieurs pays ont proposé leur aide.

Le Premier ministre bulgare Rossen Jeliazkov, a qualifié sur Facebook l'incendie «d'immense tragédie humaine». Un avion de transport de l'armée bulgare, avec à son bord des équipes médicales, a ramené dans le pays treize blessés, selon le gouvernement bulgare. Cinq autres y seront transportés dans par ambulance.

Le pape François, hospitalisé pour une double pneumonie, a adressé ses «profondes condoléances» pour les victimes et ses pensées aux survivants, par un message du secrétaire d'État du Vatican.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, s'est dite sur X «profondément attristée». «L'UE partage le deuil et la douleur du peuple de Macédoine du Nord», a-t-elle ajouté.