Les fans en larmes Une star japonaise de J-pop condamnée pour attentat à la pudeur

ATS

13.8.2025 - 22:40

L'artiste japonais Kenshin Kamimura, star de la musique J-pop, a été condamné mercredi pour attentat à la pudeur à verser une amende de 1900 dollars par un tribunal de Hong Kong pour avoir harcelé une femme travaillant comme interprète dans un restaurant.

L'artiste de J-pop Kenshin Kamimura quitte le tribunal de première instance de West Kowloon après avoir été reconnu coupable d'attentat à la pudeur à Hong Kong, le mercredi 13 août 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)
L'artiste de J-pop Kenshin Kamimura quitte le tribunal de première instance de West Kowloon après avoir été reconnu coupable d'attentat à la pudeur à Hong Kong, le mercredi 13 août 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.08.2025, 22:40

L'ancien membre du groupe de J-pop ONE N'ONLY, qui l'a expulsé peu après l'accusation, a eu «ce qu'il méritait», a déclaré le magistrat Peter Yu.

L'incident s'est produit en mars lors d'un dîner de célébration, après une rencontre avec des fans pour laquelle la femme avait travaillé comme interprète pour Kamimura et d'autres personnes.

Selon les faits rapportés par le tribunal, Kamimura avait touché les cuisses de la femme à plusieurs reprises malgré ses objections et l'avait invitée à l'accompagner aux toilettes.

Fans en larmes

Son comportement «montrait clairement un manque de respect envers les femmes», a encore dénoncé Peter Yu.

Certains fans de l'artiste également connu pour son rôle dans la série japonaise Our Youth, qui ont fait la queue pendant des heures devant le tribunal avant l'audience, ont fondu en larmes en apprenant le verdict.

Chen, une fan âgée de 30 ans qui n'a donné que son nom de famille, a déclaré qu'elle était venue du nord de la Chine pour assister à l'audience. Le procès avait eu un impact négatif sur l'image de Kamimura et avait incité «le public à se déchaîner contre l'artiste», a-t-elle déclaré à l'AFP avant le verdict.

