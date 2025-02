Une station balnéaire portugaise prend des mesures radicales !

Une interdiction du bikini devrait bientôt entrer en vigueur dans la station balnéaire portugaise très prisée d'Albufeira. Cette nouvelle réglementation vise à lutter contre les effets négatifs du tourisme de masse.

Les bikinis ne pourront bientôt plus être portés que sur la plage à Albufeira, au Portugal. Unsplash/danielcgold

Vanessa Büchel / trad. Vanessa Büchel

Une journée de détente à la plage, avant d’aller se promener en bikini dans les rues de la ville et acheter quelques souvenirs pour les proches restés au pays ? Cela ne sera bientôt plus possible à Albufeira, dans l'Algarve, comme le rapporte le «Correio da Manhã». Ou du moins plus de manière aussi permissive.

En effet, avec son projet «d'interdiction de la nudité partielle», la station balnéaire portugaise veut à l'avenir sanctionner les touristes qui ne portent que des maillots de bain en dehors de la plage. Désormais, il sera obligatoire pour les hommes de porter au moins un t-shirt et pour les femmes un pantalon ou une jupe et un t-shirt.

En cas d'infraction, les contrevenants risquent, selon les rapports, une amende de 300 à 1500 euros - soit l'équivalent de 280 à 1400 francs - voire une peine de prison. Les plages, les parkings et les hôtels ne sont pas concernés par cette réglementation.

Interdiction de boire, d'uriner ou de cracher dans la rue

Le code de conduite a déjà été adopté par le conseil municipal. Il doit maintenant être discuté jusqu'au 14 mars. Derrière ces nouvelles mesures se cache la lutte contre le tourisme de masse, qui s'accompagne de nombreux effets négatifs.

Ainsi, outre les maillots de bain dans les lieux publics, l'ivresse, l'urine et d'autres comportements inappropriés comme cracher ou dormir dans la rue seront interdits.

L'année dernière déjà, le maire d'Albufeira, José Carlos Martins Rolo, avait parlé d'une nouvelle stratégie touristique. La cité veut être moins dépendante du marché britannique, qui représente la plus grande partie des visiteurs annuels. Pour les Britanniques, Albufeira est une destination de vacances festives très appréciée.

Albufeira veut aussi devenir attractive en basse saison

La petite ville portugaise veut également devenir plus attractive en basse saison. L'interdiction des maillots de bain doit contribuer à donner une nouvelle image à Albufeira.

Il ne s'agit pas de la première station balnéaire à prendre de telles mesures. En Italie aussi, certaines localités, comme Lignano, ont mis en place des amendes pour lutter contre une trop grande liberté de mouvement. A Barcelone ou à Palma de Majorque, les bikinis et les maillots de bain ne sont plus tolérés dans les magasins et les restaurants depuis longtemps.