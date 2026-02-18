Conflit d'héritage: entre la «belle-mère» russe et la fille du défunt, c'est la guerre

Après le décès d'un homme de 75 ans, le conflit autour de sa fortune s'envenime. Alors que la veuve fait part de ses revendications, la fille parle de manipulation, d'isolement et d'un «mariage qui n'est qu'une farce».

Une fille se bat pour l'héritage de son père. L'épouse numéro deux veut même la maison de sa fille. KEYSTONE

Lorsqu'Alice L. a vu la nouvelle épouse de son père pour la première fois, elle a été stupéfaite. «Une Russe de la boîte de nuit ! Presque la moitié de ton âge! Tu as perdu la tête?», lui a-t-elle lancé. Il a rétorqué qu'elle n'appréciait pas son bonheur.

Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Manfred L.* est mort. Trois millions de francs de fortune ont disparu. Il ne reste qu'une famille brisée et une âpre querelle d'héritage. «J'ai perdu mon père bien avant sa mort», dit sa fille.

Elle ne souhaite pas que son nom soit publié. Mais elle veut avertir, comme elle l'a fait dans la «Basler Zeitung» en changeant les noms.

Rencontré dans une boîte de nuit

Manfred avait près de 60 ans, Olga T. moins de 30. Elle était même plus jeune que sa propre fille, écrit la «Basler Zeitung». Au début, Alice a essayé de se réjouir pour son père. Après le décès de son épouse des suites d'une maladie chronique, il avait du mal à rester seul. Peut-être, espérait sa fille, qu'une nouvelle compagne le stabiliserait.

C'est alors qu'elle a appris où son père avait fait la connaissance de la fameuse Olga: dans une boîte de nuit. Olga y avait dansé «juste un peu», avait dit le père. Pour Alice, cette seule idée était insupportable. «Aucune fille ne veut s'imaginer ça».

Le luxe plutôt que l'amour

Il est vite devenu clair qu'Olga ne travaillait pas. Ce n'était pas «à sa portée», estimait Manfred. Elle dormait jusqu'à midi, passait des heures au téléphone, faisait du shopping. Après la mort de son père, Alice a trouvé des armoires remplies de vêtements de marque, des sandales identiques en dix couleurs, des montres coûteuses, des bijoux exclusifs.

«Ma mère était le grand amour de mon père, mais elle n'a jamais eu tout cela», soupire Alice. La fille du vieil homme aurait pourtant pu accepter une solution pragmatique: une vie privilégiée pour Olga en échange de soins. Mais même cela ne s'est pas produit.

Lorsque son père bafouillait à cause d'une insuline mal réglée, Olga ne réagissait guère. Elle partait en Russie pendant des semaines et le laissait malade. Il a dû être hospitalisé d'urgence à plusieurs reprises, peut-on lire dans la «Basler Zeitung». Sa fille organisait les hospitalisations, parlait avec les médecins, coordonnait les soins à domicile... alors qu'Olga ne voulait pas interrompre ses vacances.

Finalement, l'homme de 75 ans a dormi sur le canapé du salon. Olga occupait le lit king-size de la chambre à coucher, soi-disant pour des «raisons pratiques» à cause de sa vessie faible.

Isolement «comme dans une secte»

Au fil des années, Olga s'est radicalisée politiquement. Elle soutenait la «libération» de l'Ukraine par Vladimir Poutine et méprisait l'Europe à voix haute. Bientôt, Manfred a adopté lui aussi ses positions. Il a parlé du massacre de Butscha comme d'une mise en scène d'acteurs ukrainiens.

Si sa fille le contredisait, il la traitait d'idiote. Lors des conversations téléphoniques, Olga s'asseyait souvent à côté et écoutait. Ensuite, les conversations s'envenimaient.

Manfred a coupé les ponts avec ses amis, son frère et finalement sa fille. Après une dispute particulièrement grave, il lui a interdit l'accès à la maison. «Il était complètement isolé, comme dans une secte», raconte Alice.

Des millions partis en fumée

Alors qu'Olga entretenait un grand cercle d'amis, Manfred investissait dans des projets douteux. Il a acheté un local pour que les amis de sa femme puissent ouvrir une salle de sport. Il a commandé des tapis roulants et des appareils pour des sommes exorbitantes.

Un véritable désastre. Une fois de plus, sa fille l'a aidé, a trouvé un acheteur et négocié un bon prix. Elle n'a pas été remerciée. Plus tard, lorsqu'elle a dû elle-même se rendre dans une clinique pour un burn-out, il ne lui a pas rendu visite une seule fois.

Il la présentait de plus en plus comme une personne avide d'argent et folle. «C'est ma femme», disait-il et à chaque fois, Alice lui rappelait son rôle: «Je suis ta fille!»

Pas d'adieux

La dernière conversation a tourné à la dispute. «Il est sans doute préférable que je sorte de ta vie», a dit Alice. «S'il te plaît, ne fais pas ça», a-t-il chuchoté, apparemment par crainte que sa femme ne l'entende.

Un peu plus tard, Manfred est décédé après une semaine à l'hôpital. Sa fille n'était pas au courant de son hospitalisation et n'a pas pu lui dire au revoir. Olga ne l'a informée qu'après sa mort.

Aujourd'hui, sa fortune, qui s'élevait autrefois à trois millions de francs, est épuisée. Et l'histoire ne s'arrête pas là: «la veuve», comme l'appelle Alice, a contesté l'héritage. Elle réclame un bien immobilier appartenant à la fille de feu son époux. Motif: elle assure que c'est elle qui s'est occupée de Manfred pendant des années.

Pour Alice, il reste un constat amer: «Au fond de lui, il devait savoir que son mariage était une farce».