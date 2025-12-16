Une Suissesse, accusée de trafic de drogue, meurt aux Philippines

Une bi-nationale helvético-suédoise est morte en prison aux Philippines. Elle avait été arrêtée à l'aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine en sa possession.

les drogues de contrebande, connues sous le nom de chrystal meth, avaient une valeur de plus d'un demi-million de francs (photo prétexte, archives). sda

La femme arrêtée en septembre est bien de nationalité suisse et suédoise, a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information du portail d'informations nau.ch.

A sa demande, la femme a été prise en charge par l'ambassade de Suède à Manille dans le cadre de la protection consulaire. Le DFAE a été informé que la femme était décédée en détention début décembre. Il est en contact avec les autorités locales compétentes et les proches de la défunte. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, le DFAE ne souhaite pas donner d'autres informations.

Plus d'un demi-million de francs

Selon nau.ch, les drogues de contrebande, connues sous le nom de chrystal meth, avaient une valeur de plus d'un demi-million de francs. Elles étaient cachées dans les côtés de sa valise. La femme s'était auparavant envolée d'Abou Dhabi pour Manille, selon les mêmes sources.

Les Philippines appliquent une politique très stricte en matière de drogue. La trafiquante présumée risquait une peine de prison pouvant aller jusqu'à 40 ans. Les conditions de détention aux Philippines sont brutales et critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme.