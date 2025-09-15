  1. Clients Privés
20 à 40 ans de prison Une Suissesse arrêtée à Manille avec six kilos de méthamphétamine

ATS

15.9.2025 - 21:52

Une Suissesse a été arrêtée à l'aéroport de Manille avec six kilos de méthamphétamine. Elle risque une longue peine de prison aux Philippines. La drogue a une valeur de plus d'un demi-million de francs.

La drogue a une valeur de plus d'un demi-million de francs (photo prétexte).
La drogue a une valeur de plus d'un demi-million de francs (photo prétexte).
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

15.09.2025, 21:52

La femme a voyagé d'Abu Dhabi à Manille et s'est fait remarquer lors d'un contrôle de routine aux rayons X, ont annoncé lundi les autorités philippines sur Facebook. L'information avait d'abord été rapportée par le portail en ligne de Blick.

Lors d'une fouille minutieuse de ses bagages, les agents ont découvert quatre sacs en plastique contenant une substance suspecte. Un chien détecteur de drogue et une analyse au spectromètre ont confirmé qu'il s'agissait de méthamphétamine.

La Suissesse risque une longue peine de prison, de lourdes amendes et même, dans certains cas, des conditions de détention spéciales. La possession de 10 grammes de méthamphétamine ou plus est déjà passible d'une peine de 20 à 40 ans de prison. A cela peut s'ajouter une amende d'un montant compris entre 7700 et 154'000 francs.

