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Autriche Une Suissesse tombe dans le Rhin après une collision en wingsuit

ATS

9.5.2026 - 20:05

Deux adeptes de wingsuit se sont percutées en plein vol avant de s'écraser samedi à Hohenems, en Autriche. Elles sont gravement blessées. Il s'agit d'une Allemande de 48 ans et d'une Suissesse de 32 ans, qui faisaient partie d'un groupe de 15 parachutistes, a annoncé la police.

A base jumper flies to the valley, below Muerren, in the Lauterbrunner region of the Bernese Oberland, Switzerland, on December 17, 2024. (KEYSTONE/Anthony Anex)
A base jumper flies to the valley, below Muerren, in the Lauterbrunner region of the Bernese Oberland, Switzerland, on December 17, 2024. (KEYSTONE/Anthony Anex)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.05.2026, 20:05

Selon les informations disponibles, les deux femmes volaient avec 13 autres parachutistes. La jeune femme de 32 ans aurait percuté son aînée lors d'un virage à droite.

La Suissesse a perdu connaissance lors de la collision. Comme elle ne pouvait plus ouvrir son parachute elle-même pour atterrir, le système d’ouverture automatique s’est déclenché. Lors de sa chute, elle a touché une ligne à haute tension et est tombée dans le Rhin. Deux nageurs l'ont ramenée sur la rive, où elle a été prise en charge par les secours.

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La femme de 48 ans a brièvement perdu connaissance après la collision. Elle a certes réussi à déclencher elle-même son parachute, mais sans pouvoir atterrir correctement. Elle aussi a frôlé une ligne à haute tension, avant de heurter le sol d'une hauteur de dix mètres. Ses jours ne sont pas en danger. Selon la police, le groupe a sauté d’un avion à environ 4000 m d’altitude.

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