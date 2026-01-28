  1. Clients Privés
Une survivante de la Shoah alerte «Dans les rues de New York, on entend des cris comme: 'Hitler avait raison!'»

ATS

28.1.2026 - 16:18

Elle espérait cette époque «révolue», mais la haine des Juifs «progresse» de nouveau, s'est alarmée mercredi au Bundestag Tova Friedman, une des dernières rescapées de la Shoah. Elle a exhorté les dirigeants allemands à se montrer «plus durs» contre l'antisémitisme.

Tova Friedman, survivante de l'Holocauste, prend la parole lors d'une cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'Allemagne nazie au Reichstag, siège du Parlement fédéral allemand (Bundestag), à Berlin, en Allemagne, le 28 janvier 2026.
Tova Friedman, survivante de l'Holocauste, prend la parole lors d'une cérémonie commémorative en hommage aux victimes de l'Allemagne nazie au Reichstag, siège du Parlement fédéral allemand (Bundestag), à Berlin, en Allemagne, le 28 janvier 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 16:18

28.01.2026, 16:50

«Ne laissez pas l'antisémitisme reprendre de l'ampleur», a lancé Mme Friedman, qui fait partie des derniers témoins encore vivants de l'extermination de six millions de Juifs par l'Allemagne nazie pendant la Seconde guerre mondiale.

Elle s'exprimait devant le président allemand Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Friedrich Merz et les députés, lors d'une commémoration des victimes du national-socialisme.

«Je suis sortie d'Auschwitz en me disant que je n'aurai plus jamais à avoir peur d'être juive, plus jamais», a déclaré Mme Friedman, aujourd'hui âgée de 87 ans et qui avait survécu, enfant, au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne.

Mais «81 ans plus tard, une grande partie du monde s'est retournée contre nous», a-t-elle dit, se disant effrayée «de penser à ce qui se passe à nouveau dans ce monde que je croyais déjà révolu».

«Mon petit-fils doit cacher son étoile juive et (...) ma petite-fille a été contrainte de quitter son dortoir parce qu'elle était harcelée par les autres étudiants», a déploré cette psychothérapeute new-yorkaise, dont la famille a émigré aux Etats-Unis après la guerre.

«Hitler avait raison»

«Dans les rues de New York, on entend des cris comme 'Hitler avait raison!'», et «les Juifs du monde entier se sentent à nouveau exposés, ciblés et haïs», a-t-elle ajouté.

Mais en Allemagne aussi, «l'antisémitisme progresse», a-t-elle ajouté, demandant à ses dirigeants de se montrer «un peu plus fermes» face à l'antisémitisme. Elle a été longuement applaudie.

L'Allemagne s'inquiète de plus en plus de la montée de l'antisémitisme depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Un nombre record de 6236 crimes et délits à caractère antisémite a été recensé sur le territoire allemand en 2024, presque trois fois plus qu'en 2022. Près de la moitié (48%) ont été attribués à l'extrême droite.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), désormais placé en tête de certains sondages dans le pays, veut rompre avec la repentance associée à la culture du souvenir des atrocités nazies, marqueur de l'Allemagne d'après-guerre.

