La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Stupeur à Engelberg La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait

ATS

18.3.2026 - 12:47

La chute d'une télécabine mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW) a fait un mort. Cette personne se trouvait seule dans la cabine, indique la police nidwaldienne aux médias.

Un véhicule de police est stationné à la station aval des remontées mécaniques du Titlis, aux côtés de deux cabines de la télécabine Engelberg-Titlis Express, après qu'une cabine de cette même ligne s'est écrasée sur le lac de Truebsee, le mercredi 18 mars 2026 à Engelberg. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Un véhicule de police est stationné à la station aval des remontées mécaniques du Titlis, aux côtés de deux cabines de la télécabine Engelberg-Titlis Express, après qu'une cabine de cette même ligne s'est écrasée sur le lac de Truebsee, le mercredi 18 mars 2026 à Engelberg. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
KEYSTONE
,
,

Keystone-SDA, Dominik Müller, Lea Oetiker

18.03.2026, 12:47

18.03.2026, 15:58

L'accident est survenu peu avant 11h00 sur territoire nidwaldien. Une télécabine à huit places de la remontée mécanique «Titlis Xpress» s'est écrasée au sol, peu après la station intermédiaire en direction de la station supérieure de Schlächtismatt. Elles a fait plusieurs tonneaux dans la pente enneigée.

Le service de la remontée mécanique a été alors été suspendu. Les personnes se trouvant dans les autres cabines ont été évacuées. Cette opération a duré jusque dans l'après-midi.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes et les circonstances de l'accident. Selon «le Blick», le vent soufflait puissamment au moment de l'accident.

Une chute spectaculaire filmée par des témoins

Plusieurs personnes ont filmé la scène. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. On y voit la télécabine chuter puis dévaler la pente en effectuant des tonneaux.

Les remontées mécaniques ont, d'abord, confirmé «un incident». Le nombre exact de passagers à bord restait, dans un premier temps, inconnu.

Vent fort et installations fermées

Mercredi, de nombreuses installations étaient à l’arrêt en raison de fortes rafales. MeteoSuisse avait émis une alerte de niveau 2 («danger modéré») pour vents violents.

Une personne réanimée sur place

Selon une vidéo d’un témoin, une personne a dû être réanimée sur place. «Ils ont tenté de la réanimer pendant environ 30 minutes», raconte un témoin au journal «Blick». L’accident aurait été précédé d’un «à-coup» lié au mouvement du câble sous l’effet du vent.

À ce stade, aucune information officielle ne confirmait le nombre total de blessés.

Évacuation des passagers

Dans les autres cabines immobilisées, les passagers ont été informés par haut-parleur qu’ils étaient en sécurité et devaient rester calmes.

Des employés ont été déployés le long des pylônes, et l’évacuation des passagers a débuté, selon les exploitants.

Une installation récente

La cabine impliquée appartiendrait au «Titlis Xpress», reliant Trübsee à Stand. Cette télécabine monocâble à 8 places a été mise en service en 2015.

Elle a été construite par Garaventa, entreprise suisse spécialisée dans les remontées mécaniques et intégrée depuis 2002 au groupe autrichien Doppelmayr.

Domaine partiellement fermé

À la suite de l’accident, presque toutes les installations du domaine du Titlis ont été fermées. Seules trois remontées restaient encore en service en début d’après-midi.

Les plus lus

La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait
Isolé et incohérent ? Trump serait prêt à lâcher le Détroit d'Ormuz
L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
La plus grande influenceuse MAGA fait recette avec des contenus érotiques
Le fils de la princesse Mette-Marit risque plus de sept ans de prison
«Nous avons été stupéfaits» - Trump face à une véritable impasse