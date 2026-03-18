La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait

La chute d'une télécabine mercredi matin dans le domaine skiable d'Engelberg (OW) a fait un mort. Cette personne se trouvait seule dans la cabine, indique la police nidwaldienne aux médias.

Un véhicule de police est stationné à la station aval des remontées mécaniques du Titlis, aux côtés de deux cabines de la télécabine Engelberg-Titlis Express, après qu'une cabine de cette même ligne s'est écrasée sur le lac de Truebsee, le mercredi 18 mars 2026 à Engelberg. (KEYSTONE/Urs Flueeler) KEYSTONE

Keystone-SDA, Dominik Müller, Lea Oetiker ATS

L'accident est survenu peu avant 11h00 sur territoire nidwaldien. Une télécabine à huit places de la remontée mécanique «Titlis Xpress» s'est écrasée au sol, peu après la station intermédiaire en direction de la station supérieure de Schlächtismatt. Elles a fait plusieurs tonneaux dans la pente enneigée.

Le service de la remontée mécanique a été alors été suspendu. Les personnes se trouvant dans les autres cabines ont été évacuées. Cette opération a duré jusque dans l'après-midi.

Une enquête a été ouverte pour établir les causes et les circonstances de l'accident. Selon «le Blick», le vent soufflait puissamment au moment de l'accident.

Une chute spectaculaire filmée par des témoins

Plusieurs personnes ont filmé la scène. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. On y voit la télécabine chuter puis dévaler la pente en effectuant des tonneaux.

Les remontées mécaniques ont, d'abord, confirmé «un incident». Le nombre exact de passagers à bord restait, dans un premier temps, inconnu.

Vent fort et installations fermées

Mercredi, de nombreuses installations étaient à l’arrêt en raison de fortes rafales. MeteoSuisse avait émis une alerte de niveau 2 («danger modéré») pour vents violents.

Une personne réanimée sur place

Selon une vidéo d’un témoin, une personne a dû être réanimée sur place. «Ils ont tenté de la réanimer pendant environ 30 minutes», raconte un témoin au journal «Blick». L’accident aurait été précédé d’un «à-coup» lié au mouvement du câble sous l’effet du vent.

À ce stade, aucune information officielle ne confirmait le nombre total de blessés.

Évacuation des passagers

Dans les autres cabines immobilisées, les passagers ont été informés par haut-parleur qu’ils étaient en sécurité et devaient rester calmes.

Des employés ont été déployés le long des pylônes, et l’évacuation des passagers a débuté, selon les exploitants.

Une installation récente

La cabine impliquée appartiendrait au «Titlis Xpress», reliant Trübsee à Stand. Cette télécabine monocâble à 8 places a été mise en service en 2015.

Elle a été construite par Garaventa, entreprise suisse spécialisée dans les remontées mécaniques et intégrée depuis 2002 au groupe autrichien Doppelmayr.

Domaine partiellement fermé

À la suite de l’accident, presque toutes les installations du domaine du Titlis ont été fermées. Seules trois remontées restaient encore en service en début d’après-midi.