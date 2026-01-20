  1. Clients Privés
Astronomie Une tempête solaire provoque des aurores boréales en Suisse

ATS

20.1.2026 - 01:25

Des aurores boréales étaient visibles lundi soir au-dessus de la région d'Aigle (VD).
Des aurores boréales étaient visibles lundi soir au-dessus de la région d'Aigle (VD).
ATS

Des aurores boréales ont illuminé le ciel en Suisse lundi soir, a indiqué MeteoNews sur le réseau social X. Elles ont été provoquées par une tempête solaire majeure, qui a commencé à frapper la Terre lundi.

Keystone-SDA

20.01.2026, 01:25

De niveau 4 sur une échelle de 5, la tempête géomagnétique pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires, a expliqué le prévisionniste Shawn Dahl, du centre américain de prévision de la météorologie spatiale (SWPC) dans une vidéo. Elle devrait se poursuivre mardi mais perdre en intensité dans la journée.

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximal, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée «depuis l'année 2003», a indiqué M. Dahl.

En octobre 2003, une tempête solaire «d'Halloween» avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.

Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire.

La tempête en cours a ainsi été provoquée par «une forte éruption solaire qui s'est produite hier», a précisé M. Dahl. Les particules solaires éjectées perturbent le champ magnétique de la Terre, avec parfois pour conséquence ces aurores boréales mais aussi une dégradation des communications à haute fréquence, des perturbations pour les satellites et des surcharges sur le réseau électrique.

La tempête en cours pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles.

