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Prudence Une tempête de neige tardive sème le chaos à Moscou

Gregoire Galley

27.4.2026

Vols annulés, arbres déracinés sous le poids de la neige et appel à la prudence: Moscou a subi lundi une tempête de neige tardive au milieu du printemps, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Moscou a subi lundi une tempête de neige tardive au milieu du printemps (image d’illustration).
Moscou a subi lundi une tempête de neige tardive au milieu du printemps (image d’illustration).
ats

Agence France-Presse

27.04.2026, 10:25

Le Centre météorologique russe a déclaré le niveau d'alerte orange dans la capitale, en vigueur jusqu'à mardi matin.

Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés dans les aéroports moscovites, celui de Vnoukovo étant le plus lourdement affecté, selon les médias russes.

Sous le poids de la neige mouillée, de nombreux arbres ont été déracinés, notamment dans le centre, endommageant des voitures et bloquant les trottoirs, ont constaté des journalistes de l'AFP. «Un véritable hiver est de retour», a noté la chaîne de télévision russe Pervy Kanal.

Dans la banlieue de la capitale, d'importantes congères se sont formées et des voitures stationnées étaient couvertes de plusieurs centimètres de neige.

Les autorités moscovites ont annoncé sur Telegram s'attendre à ce que le temps se détériore encore davantage au cours de la journée avec «de fortes précipitations» et «des rafales de vent allant jusqu'à 23 mètres par seconde». Le maire, Sergueï Sobianine, a appelé les habitants à la prudence.

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