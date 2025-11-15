Une tornade cause de graves dommages en Algarve

Une violente tempête en Algarve a tué une femme. Les services météorologiques vérifient si une tornade est responsable des dégâts à Albufeira.

Une tornade provoque de graves dégâts dans le paradis des vacanciers qu'est l'Algarve. Bild: X/CLIMATEMPO

DPA, Agence France-Presse dpa

Selon les autorités, au moins une personne a perdu la vie samedi lors d'une violente tempête sur la côte portugaise de l'Algarve.

La protection civile avait auparavant fait état de deux blessés et d'un disparu dans un camping de la station balnéaire d'Albufeira.

Un toit s'est en outre effondré dans un restaurant près d'Albufeira, selon la protection civile, et 20 personnes ont été blessées. Montre plus

Une femme a perdu la vie lors d'une violente tempête dans la ville d'Albufeira, très prisée des touristes, sur la côte sud du Portugal. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et 19 autres légèrement, a annoncé l'agence de presse nationale Lusa en se référant à l'autorité de protection civile.

An extreme windstorm that hit the city of Albufeira this morning caused one death, two serious injuries and more than 20 minor injuries. Video credit: Eva Santos Read more here: https://t.co/PohvGSl3Gehttps://t.co/012AZxxNjE pic.twitter.com/clyZwdObp3 — The Portugal News (@theportugalnews) November 15, 2025

Aucune information sur d'éventuelles victimes étrangères n'a été communiquée dans l'immédiat. Le service météorologique national part du principe que l'intempérie en Algarve était une tornade, a ajouté Lusa. Des vérifications supplémentaires sont toutefois nécessaires.

La tempête a touché un camping

La victime et l'un des blessés graves se trouvaient dans un camping. Selon Lusa, le deuxième blessé grave était un client de l'hôtel. La chaîne de télévision publique RTP a montré des voitures aux vitres brisées, des branches arrachées et des bâtiments fortement endommagés.

A tornado just hit Albufeira camping park, Portugal, with around 30 injuries. We can see the destruction path left after its passage. pic.twitter.com/MVAbclabR0 — Weather Advisory (@WX_Advisory) November 15, 2025

Les tornades, surtout les plus violentes, qui peuvent causer des destructions et mettre la vie en danger, sont certes rares en Algarve, mais elles ne sont pas totalement inconnues. Elles sont plus probables en automne, lorsque de l'air froid venant du nord rencontre de l'air marin encore chaud et humide.

En novembre 2012, une tornade avec des vents allant jusqu'à 270 kilomètres par heure a balayé l'Algarve, laissant derrière elle un sillon de désolation d'environ 300 mètres de large. A l'époque, 13 personnes avaient été blessées.