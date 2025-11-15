Une tornade cause de graves dommages en Algarve

Une femme a perdu la vie lors d'une violente tempête dans la ville d'Albufeira, très prisée des touristes, sur la côte sud du Portugal. Deux autres personnes ont été grièvement blessées et 19 autres légèrement, a annoncé l'agence de presse nationale Lusa en se référant à l'autorité de protection civile.
Aucune information sur d'éventuelles victimes étrangères n'a été communiquée dans l'immédiat. Le service météorologique national part du principe que l'intempérie en Algarve était une tornade, a ajouté Lusa. Des vérifications supplémentaires sont toutefois nécessaires.
La tempête a touché un camping
La victime et l'un des blessés graves se trouvaient dans un camping. Selon Lusa, le deuxième blessé grave était un client de l'hôtel. La chaîne de télévision publique RTP a montré des voitures aux vitres brisées, des branches arrachées et des bâtiments fortement endommagés.
A tornado just hit Albufeira camping park, Portugal, with around 30 injuries. We can see the destruction path left after its passage. pic.twitter.com/MVAbclabR0
Les tornades, surtout les plus violentes, qui peuvent causer des destructions et mettre la vie en danger, sont certes rares en Algarve, mais elles ne sont pas totalement inconnues. Elles sont plus probables en automne, lorsque de l'air froid venant du nord rencontre de l'air marin encore chaud et humide.
En novembre 2012, une tornade avec des vents allant jusqu'à 270 kilomètres par heure a balayé l'Algarve, laissant derrière elle un sillon de désolation d'environ 300 mètres de large. A l'époque, 13 personnes avaient été blessées.