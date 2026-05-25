Pour une touriste française, le retour de Sardaigne s'est soldé par une mauvaise surprise. Ce qui peut sembler être un souvenir anodin pour beaucoup est considéré, sur cette île méditerranéenne, comme une atteinte à un écosystème fragile.

Une touriste française a été arrêtée en Sardaigne avec environ 40 kilos de sable, de cailloux et de coquillages. (photo d'archives) Keystone

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Une touriste française a été prise en flagrant délit en Sardaigne avec environ 40 kilos de sable, de galets et de coquillages. La femme de 69 ans a été contrôlée au port de Porto Torres alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur un ferry à destination de Toulon après avoir passé ses vacances sur l'île.

Selon les autorités douanières italiennes, le sable fin et les pierres blanches provenaient de la plage Le Saline, près de Stintino, dans le nord de la Sardaigne. Le ramassage de sable, de galets et de coquillages sur les plages est interdit par une loi régionale de 2017.

La femme risque désormais une amende comprise entre 500 et 3 000 euros. Les objets saisis devraient être ramenés sur la plage dans les prochains jours.

Les voleurs de sable nuisent à l'environnement

Le vol de sable et de galets – principalement par des touristes – est un problème majeur en Sardaigne. L'île est célèbre pour ses magnifiques plages. Pourtant, chaque année, des touristes emportent du sable et des coquillages en souvenir, nuisant ainsi à l'environnement. Les amendes élevées visent à empêcher cela.

La plupart des touristes sont régulièrement surpris par ces amendes. «Le vol de sable de plage peut sembler anodin, mais il est fatal pour le fragile écosystème côtier de l’île», ont souligné les autorités, qui renforcent les contrôles sur les plages les plus fréquentées pendant l’été.