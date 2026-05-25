  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Amende de 500 à 3000 euros Une touriste française interceptée en Sardaigne avec 40 kilos de sable

SDA

25.5.2026 - 19:42

Pour une touriste française, le retour de Sardaigne s'est soldé par une mauvaise surprise. Ce qui peut sembler être un souvenir anodin pour beaucoup est considéré, sur cette île méditerranéenne, comme une atteinte à un écosystème fragile.

Une touriste française a été arrêtée en Sardaigne avec environ 40 kilos de sable, de cailloux et de coquillages. (photo d'archives)
Une touriste française a été arrêtée en Sardaigne avec environ 40 kilos de sable, de cailloux et de coquillages. (photo d'archives)
Keystone

Keystone-SDA

25.05.2026, 19:42

25.05.2026, 21:05

Une touriste française a été prise en flagrant délit en Sardaigne avec environ 40 kilos de sable, de galets et de coquillages. La femme de 69 ans a été contrôlée au port de Porto Torres alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur un ferry à destination de Toulon après avoir passé ses vacances sur l'île.

Selon les autorités douanières italiennes, le sable fin et les pierres blanches provenaient de la plage Le Saline, près de Stintino, dans le nord de la Sardaigne. Le ramassage de sable, de galets et de coquillages sur les plages est interdit par une loi régionale de 2017.

La femme risque désormais une amende comprise entre 500 et 3 000 euros. Les objets saisis devraient être ramenés sur la plage dans les prochains jours.

Les voleurs de sable nuisent à l'environnement

Le vol de sable et de galets – principalement par des touristes – est un problème majeur en Sardaigne. L'île est célèbre pour ses magnifiques plages. Pourtant, chaque année, des touristes emportent du sable et des coquillages en souvenir, nuisant ainsi à l'environnement. Les amendes élevées visent à empêcher cela.

La plupart des touristes sont régulièrement surpris par ces amendes. «Le vol de sable de plage peut sembler anodin, mais il est fatal pour le fragile écosystème côtier de l’île», ont souligné les autorités, qui renforcent les contrôles sur les plages les plus fréquentées pendant l’été.

Les plus lus

Un mort dans une violente rixe à Monthey
Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte
Décès de l'acteur français Pierre Deny, visage connu des séries télévisées
La Super League ne parvient pas à éviter le déclassement
Qu'est venu faire le plus gros avion du monde à Zurich ?
La Suisse face à sa bête noire en quarts ? Cadieux assure ne «pas calculer»