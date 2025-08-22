  1. Clients Privés
«L'État turc rabaissé» De la pole dance sur un mât de drapeau: la mauvaise idée d'une touriste

dpa

22.8.2025 - 13:31

Pour une vidéo sur les médias sociaux, une touriste fait preuve de créativité: la femme utilise un mât de drapeau avec le drapeau turc et y effectue une danse acrobatique à la perche. Mais cela n'est pas du tout apprécié.

Une action qui a des conséquences : Une touriste exécute une pole dance dans la région turque de Cappadoce.
Une action qui a des conséquences : Une touriste exécute une pole dance dans la région turque de Cappadoce.
Screenshot X/bosunatiklana

DPA

22.08.2025, 13:31

22.08.2025, 13:59

Une touriste a utilisé en Turquie un mât portant le drapeau national turc comme barre de pole dance et fait désormais l'objet d'une enquête.

Le gouvernorat compétent de la province de Nevsehir a fait savoir que la femme était accusée d'avoir eu un «comportement inapproprié» et d'avoir «rabaissé l'Etat turc et le drapeau turc». Dans la vidéo, la femme en tenue de sport danse entre autres la tête en bas sur la hampe du drapeau. Le clip a été réalisé dans la région de Cappadoce, connue pour ses étranges formations rocheuses et a été largement partagé sur les médias sociaux.

Selon le code pénal turc, la touriste peut être condamnée à quatre ans de prison. La nationalité de la femme n'était pas connue dans l'immédiat. On ne savait pas non plus si elle se trouvait encore en Turquie.

