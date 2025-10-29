Une touriste se réveille dans un paradis de vacances et voit l’horreur !

Une jeune Britannique s'est réveillée avec des ampoules et des plaies ouvertes lors d'un voyage en Asie au Vietnam. L'élément déclencheur : un scarabée insignifiant mais hautement toxique, particulièrement actif pendant la saison des pluies.

La Britannique pourrait avoir des blessures pour le reste de sa vie. Screenshot Tiktok

Sven Ziegler Sven Ziegler

Ellise, 22 ans, était partie pour un voyage de plusieurs semaines en sac à dos en Asie du Sud-Est lorsqu'elle a connu un réveil inquiétant au Vietnam : du jour au lendemain, son corps était couvert de plaies, de cloques et de rougeurs. A cela s'ajoutaient de la fièvre, des maux de tête et des nausées.

Au début, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Dans un village isolé sans soins médicaux, elle a cherché de l'aide dans une pharmacie, où des photos de ses blessures ont été envoyées à un dermatologue. Les soupçons se sont rapidement confirmés : Ellise avait été en contact avec un coléoptère toxique du genre Paederus fuscipes, très répandu dans la région.

L'insecte ne pique pas, mais libère une substance chimique appelée pédérine lorsqu'il est écrasé ou touché. Celle-ci attaque directement la peau, provoque des brûlures et des cloques et peut entraîner de graves inflammations, comme le documente la US National Library of Medicine.

Lésions cutanées

L'activité et la population de ces coléoptères s’élèvent fortement, en particulier pendant la saison des pluies, lorsque l'humidité et la température augmentent. Ils sont attirés par les sources de lumière et trouvent ainsi facilement le chemin des chambres d'hôtel ou des logements.

Ellise a reçu une combinaison de crèmes, de pommades et d'antibiotiques. Au bout de quelques jours, les plaies ont guéri de manière visible, comme elle l'a documenté dans une vidéo Tiktok. «J'ai eu de la chance», dit-elle avant d’ajouter : «Les cicatrices ont presque disparu mais l'expérience était effrayante.»

Les médecins conseillent de ne pas toucher les insectes à mains nues et de se protéger autant que possible des sources de lumière la nuit. Le contact avec les espèces de Paederus est certes rarement mortel, mais peut laisser des lésions cutanées de longue durée.