L'Hôpital du Valais (HVS) va créer une trentaine de postes supplémentaires d'infirmier en 2025, afin de renforcer les équipes des centres du Valais romand et du Haut-Valais. Le canton a prévu une enveloppe de 6,6 millions de francs à cette fin.

Keystone-SDA, za, ats ATS

Cette hausse des effectifs s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative fédérale pour des soins infirmiers forts et du plan cantonal de mesures de 42 millions répartis entre 2023 et 2025, a rappelé jeudi le canton du Valais. Au total, l'Etat aura financé 60 nouveaux équivalents plein temps pour soulager le personnel soignant de l'HVS.

L'an prochain, la trentaine de nouveaux postes sera répartie de manière ciblée, afin de répondre aux besoins des secteurs les plus sollicités. L'objectif est de mieux gérer les ressources dans les services qui font face à une augmentation du nombre de cas et à une complexité croissante, tout en améliorant les conditions de travail et la qualité des soins, a précisé le canton.

Le Centre hospitalier du Valais romand disposera de 20 nouveaux postes d'infirmiers dans les secteurs les plus critiques, à Malévoz, au service des urgences, au bloc opératoire et aux soins intensifs et continus du site de Sion. Celui du Haut-Valais bénéficiera d'une dizaine de postes supplémentaires, notamment en logistique pour les salles d'opération et pour l'accueil des patients aux urgences.