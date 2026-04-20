  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tragédie Une triathlète se noie dans un lac lors d'un Ironman

Sven Ziegler

20.4.2026

Un incident tragique s’est produit à l'Ironman du Texas : une triathlète de 38 ans a disparu dans l'eau pendant l'épreuve de natation. La malheureuse a été retrouvée morte quelques heures plus tard.

Mara Flávia Araújo a perdu la vie lors de l'Ironman au Texas.
Mara Flávia Araújo a perdu la vie lors de l'Ironman au Texas.
Instagram / Maraflavia

Redaktion blue News

20.04.2026, 14:14

20.04.2026, 15:13

Un drame s’est produit lors de l'Ironman Texas près de Houston. La Brésilienne Mara Flávia Araújo a pris le départ de l'épreuve de natation tôt le matin mais elle n’a jamais franchi la ligne d'arrivée.

La première discipline de la compétition s’est déroulée sur 3,9 kilomètres à travers le Lake Woodlands. Pendant la course, la jeune femme de 38 ans a soudainement disparu dans l'eau. Les forces d'intervention ont donné l'alerte après la disparition d'une participante.

Selon les médias locaux, les pompiers ont immédiatement commencé les recherches. Les conditions étaient difficiles, l'eau étant trouble et la visibilité réduite.

Ce n'est qu'à l'aide d'équipements sophistiqués que les sauveteurs ont découvert l'athlète plusieurs heures plus tard, à environ trois mètres sous la surface de l'eau. Elle a été retrouvée sans vie vers 9h30.

Sympathie

La raison pour laquelle la triathlète expérimentée a sombré dans l'eau reste pour l'instant inconnue. Les autorités ont ouvert une enquête. La température de l'eau était d'environ 23 degrés, ce qui est normal pour une telle compétition. Des indications de son entourage laissent toutefois penser qu'Araújo aurait pu avoir des problèmes de santé avant la course.

Selon le rapport, un proche a déclaré qu'on lui avait conseillé de ne pas prendre le départ. Elle aurait toutefois insisté sur le fait qu'elle allait bien.

Les organisateurs de l'Ironman Texas ont réagi avec consternation à cet incident. Ils sont «profondément attristés» par le décès de la participante et expriment leur sympathie à la famille.

Des proches ont également confirmé le décès de l'athlète. Araújo avait commencé le triathlon il y a quelques années seulement, après avoir surmonté des problèmes de santé.

Les plus lus

Accidents mortels : le système Autopilot de Tesla au coeur d’une vive polémique !
Un important incendie touche la commune de Saxon
Tollé dans un studio érotique : un homme n'atteint pas son orgasme
Le long chemin de croix de la sensation de Roland-Garros
45 enfants ukrainiens transférés de force localisés par Europol