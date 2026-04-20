Un incident tragique s’est produit à l'Ironman du Texas : une triathlète de 38 ans a disparu dans l'eau pendant l'épreuve de natation. La malheureuse a été retrouvée morte quelques heures plus tard.

Mara Flávia Araújo a perdu la vie lors de l'Ironman au Texas. Instagram / Maraflavia

Redaktion blue News Sven Ziegler

Un drame s’est produit lors de l'Ironman Texas près de Houston. La Brésilienne Mara Flávia Araújo a pris le départ de l'épreuve de natation tôt le matin mais elle n’a jamais franchi la ligne d'arrivée.

La première discipline de la compétition s’est déroulée sur 3,9 kilomètres à travers le Lake Woodlands. Pendant la course, la jeune femme de 38 ans a soudainement disparu dans l'eau. Les forces d'intervention ont donné l'alerte après la disparition d'une participante.

Selon les médias locaux, les pompiers ont immédiatement commencé les recherches. Les conditions étaient difficiles, l'eau étant trouble et la visibilité réduite.

Ce n'est qu'à l'aide d'équipements sophistiqués que les sauveteurs ont découvert l'athlète plusieurs heures plus tard, à environ trois mètres sous la surface de l'eau. Elle a été retrouvée sans vie vers 9h30.

Sympathie

La raison pour laquelle la triathlète expérimentée a sombré dans l'eau reste pour l'instant inconnue. Les autorités ont ouvert une enquête. La température de l'eau était d'environ 23 degrés, ce qui est normal pour une telle compétition. Des indications de son entourage laissent toutefois penser qu'Araújo aurait pu avoir des problèmes de santé avant la course.

Selon le rapport, un proche a déclaré qu'on lui avait conseillé de ne pas prendre le départ. Elle aurait toutefois insisté sur le fait qu'elle allait bien.

Les organisateurs de l'Ironman Texas ont réagi avec consternation à cet incident. Ils sont «profondément attristés» par le décès de la participante et expriment leur sympathie à la famille.

Des proches ont également confirmé le décès de l'athlète. Araújo avait commencé le triathlon il y a quelques années seulement, après avoir surmonté des problèmes de santé.