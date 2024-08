Une trombe s'est formée au-dessus du lac Léman

Après la période de canicule, c'est la douche froide qui a suivi ce week-end. De fortes pluies se sont abattues sur toute la Suisse. Une trombe lacustre a été observée dimanche tôt dans la matinée au-dessus du lac Léman.

Une trombe d'eau a été observée sur le lac Léman dimanche en début de matinée. ATS

En Suisse, les trombes lacustres se forment le plus souvent vers la fin de l'été ou au début de l'automne, écrit dimanche l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) sur X. Elles surviennent lorsque les températures des lacs sont encore élevées et lorsque de l’air froid et instable arrive au-dessus de ces surfaces chaudes.

Les trombes sont en principe sans danger. La vitesse de vent circulaire est beaucoup plus réduite que dans des tornades qui se forment sur terre.

De samedi soir à dimanche matin, il est tombé entre cinq et dix litres de pluie par mètre carré dans toutes les régions du pays, a indiqué MétéoSuisse. La région de Neuchâtel a été la plus douchée, avec jusqu'à 75 litres par mètre carré. Dans la région de Lausanne, on a mesuré entre 50 et 65 litres de pluie par mètre carré. MétéoSuisse prévoit de nouvelles précipitations jusqu'au petit matin de lundi.

Eindrückliches war heute zu früher Stunde am Genfersee zu sehen. Eine #Wasserhose entsteht gerne bei solchen #Wetterlagen im Spätsommer und lässt sich mit ein wenig Glück, Geduld und einer guten App 😉 beobachten. Foto: Meteomeldungen App. pic.twitter.com/RasjgzqJmz — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 18, 2024

ceel, ats