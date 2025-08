Une vague de chaleur va s’abattre sur la Suisse !

Le ciel est encore gris dans de nombreux endroits ce mercredi. Cependant, le soleil est déjà dans les starting-blocks. En effet, à partir de jeudi, une vague de chaleur va toucher la Suisse et devrait durer au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 06.08.2025

Rédaction blue News Gregoire Galley

Ce mercredi, les températures maximales sont de 22 degrés au nord, 24 degrés à l'ouest et 27 degrés au sud. Selon «Meteonews», ces températures vont rapidement prendre l’ascenseur ces prochains jours. Dès jeudi, une crête de haute pression stationnera en Méditerranée, apportant de l'air chaud et sec en Europe centrale. Conséquence : beaucoup de soleil et des températures en nette hausse.

Vendredi, le thermomètre atteindra la barre des 30 degrés sur une grande partie du territoire, et ce week-end, jusqu'à 32 degrés sont attendus. Selon les modèles météorologiques actuels, ce temps estival et chaud devrait perdurer durant une bonne partie de la semaine prochaine. De quoi réjouir ceux qui avaient prévu de se rendre à la Street Parade de Zurich.

A noter que les températures resteront supportables la nuit puisqu’elles ne dépasseront pas les 20 degrés, du moins dans les zones rurales. Dans les villes, elles pourraient être ,cependant, un peu plus élevées.