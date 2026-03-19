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Un méthanier à la dérive inquiète Une véritable «bombe à retardement» flotte en Méditerranée

Clara Francey

19.3.2026

Le M.T. Arctic Metagaz attaqué début mars et à la dérive près de Malte, pourrait avoir à son bord des centaines de tonnes de carburant, ainsi qu'une grande quantité de gaz naturel liquéfié, a indiqué la diplomatie russe lundi.

@quotidienofficiel

L’Arctic Metagaz, un méthanier russe, dérive depuis plusieurs jours entre Malte et Lampedusa après avoir été touché par un drone ukrainien. À son bord, 60 000 tonnes de gaz liquéfié, dont la fuite ou le naufrage pourraient provoquer une pollution massive et durable.

♬ son original - Quotidien - Quotidien

Agence France-Presse

19.03.2026, 13:16

19.03.2026, 13:19

«Au moment où le navire a été abandonné, il y avait toujours du carburant dans les soutes à combustible (450 tonnes métriques de fioul lourd et 250 tonnes métriques de gazole), ainsi qu'une quantité importante de gaz naturel», a déclaré lundi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir attaqué début mars ce méthanier parti de Mourmansk en Russie et transportant du gaz naturel liquéfié à destination de Port-Saïd en Egypte, avec des drones navals lancés depuis les côtes libyennes.

Selon Moscou, les 30 membres de l'équipage du méthanier ont été secourus et le navire est depuis abandonné. Le méthanier «présente de graves dégâts : on entend des détonations à bord, des fuites de gaz sont constatées, la gîte s’est accentuée et des foyers d’incendie localisés sont observés», a indiqué Mme Zakharova.

L'autorité portuaire libyenne avait déclaré dans la nuit du 3 au 4 mars que le navire avait été touché par «des explosions soudaines suivies d'un violent incendie, qui a finalement entraîné son naufrage» au nord du port de Syrte.

Mais le navire n'a pas coulé. Des images prises par l'AFP depuis un avion dimanche à la mi-journée le montrent à 50 milles nautiques au sud-ouest de Malte, des parties noircies et gravement endommagées par le feu, avec deux trous de chaque côté au milieu de la coque.

Kiev, qui vise régulièrement des installations et des transports d'hydrocarbures russes pour tenter d'assécher le financement de l'offensive russe en Ukraine, n'a pas commenté l'attaque.

Le navire faisait l'objet de sanctions des États-Unis et de l'Union européenne car il appartenait à la «flotte fantôme» russe, composée de pétroliers vieillissants transportant son pétrole et son gaz à travers le monde en contournant les restrictions occidentales.

Les autorités maltaises et italiennes surveillent le passage de l'épave et craignent des problèmes de pollution. L'ONG environnementale WWF a dit vendredi craindre une pollution «durable de l'eau et de l'atmosphère».

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