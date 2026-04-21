Une victime italienne reçoit une facture de 70'000 francs : Meloni voit rouge !

La facture d'hôpital d'une victime transalpine de l'incendie de Crans-Montana provoque des remous entre l'Italie et la Suisse. La famille de l’adolescent s'est montrée irritée par la somme exorbitante facturée. De son côté, Giorgia Meloni parle d'une «insulte».

La Première ministre italienne Giorgia Meloni critique la bureaucratie suisse. Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

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Un hôpital suisse a informé un patient italien des frais de traitement engagés pour le soigner de ses blessures subies lors de l’incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier dernier. Cette information est remontée jusqu’à la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui a réagi avec indignation.

La raison : la famille de la victime a reçu une facture d'environ 70'000 francs pour un séjour de 15 heures à l'hôpital de Sion. Le canton du Valais avait pourtant assuré qu'il prendrait en charge les frais de traitement des blessés.

La lettre précisait certes qu'il s'agissait d'une information et que le montant ne devait pas être payé. Mais la simple réception de ce document a suscité l'incompréhension.

«Odieux»

La famille a immédiatement réagi et s'est adressée aux autorités par l'intermédiaire de l'ambassadeur italien à Berne. Celles-ci ont précisé que la facture avait été établie par erreur.

Suite à cela, Giorgia Meloni s'est exprimée mardi. La politicienne a écrit qu'il s'agissait d'une «insulte» et d'une «moquerie comme seule la bureaucratie inhumaine peut en produire». Bien qu'il lui ait été confirmé qu'il s'agissait d'une erreur, elle a demandé que l'on s'intéresse davantage à cette affaire. Il serait «odieux» que de tels coûts soient finalement imputés aux victimes ou à l'Italie.

Selon les médias, la question de savoir si d'autres victimes de la nuit du Nouvel An ont reçu des factures d'hôpital par erreur reste ouverte.

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