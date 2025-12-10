La Défenseure des droits Claire Hédon a annoncé mercredi «s'auto-saisir» après la diffusion d'une vidéo montrant un enfant tondu dans un foyer d'enfants placés à Paris, dénonçant une situation «épouvantable».

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Nous allons nous auto-saisir de cette situation», a déclaré sur RMC la cheffe de l'autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits. «Il y a l'acte lui même qui est effectivement monstrueux, il y a le groupe Whatsapp (sur lequel la vidéo a été diffusée, ndlr) avec quasiment personne qui réagit sauf une éducatrice, on ment à la maman, c'est tout cette chaîne qui a dysfonctionné».

Dans une vidéo révélée mardi par franceinfo, un enfant apparaît torse nu, assis sur une chaise les bras croisés, tandis qu'une personne lui rase la tête à l'aide d'une tondeuse.

«Violences volontaires»

Selon la ville de Paris, ces faits «gravissimes» se sont déroulés en février 2025 au foyer éducatif Jenner, géré par l'association Jean-Coxtet et qui accueille des mineurs et jeunes majeurs placés par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à Paris.

À la suite de ces révélations, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour «violences volontaires sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité».

Autorité administrative indépendante, la Défenseure des droits peut être directement saisie «par toute personne qui s’estime lésée dans ses droits et libertés» mais peut également se saisir «d’office » chaque fois qu’elle l’estime utile ou nécessaire.