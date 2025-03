Le trafic ferroviaire est totalement interrompu vendredi au départ et à l'arrivée de Gare du Nord à Paris après la découverte d'une bombe de la Deuxième Guerre mondiale sur la commune de Saint-Denis, «au milieu des voies», indique la SNCF.

Gare du Nord: le trafic complètement interrompu après la découverte d'un obus datant de la Seconde Guerre mondiale pic.twitter.com/F5Qn6WyLrX — BFMTV (@BFMTV) March 7, 2025

Keystone-SDA ATS

C'est au cours de travaux réalisés dans la nuit de jeudi à vendredi que l'engin explosif a été découvert à 2,5 kilomètres de la gare. Selon le compte X de RER B, une ligne de transport régionale, il s'agit d'un «obus datant de la Seconde Guerre mondiale».

En conséquence, aucun TGV, Eurostar ou trains régionaux ne circule. Le trafic «ne pourra reprendre qu'après la fin des opérations de déminage qui sont en cours d'organisation par les services spécialisés de la préfecture de police de Paris», précise la compagnie nationale des chemins de fer.

«Fortement chamboulé»

Le ministre des transports Philippe Tabarot a de son côté averti que le trafic sera «fortement chamboulé toute la journée». Il a dit espérer une reprise de la circulation «dans un mode un peu dégradé dès l'après-midi», sans pouvoir l'assurer. Selon lui, «il n'y a pas de crainte» pour la sécurité des riverains.

La gare du Nord est l'une des gares les plus fréquentées d'Europe, avec plus de 226 millions de voyageurs en 2023, selon les chiffres de la SNCF.L'Eurostar, qui dessert Londres mais aussi la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, est dévié au départ de Marne-la-Vallée, à l'est de Paris. La SNCF invite les clients à «reporter leur voyage».

«Pas plus surpris que ça»

Vers 07h30, le hall des trains grandes lignes de la gare du Nord était bondé de voyageurs, en attente de plus de nouvelles, a constaté un journaliste de l'AFP. La compagnie ferroviaire y a déployé des agents pour répondre à l'inquiétude des usagers.

«Une bombe de la Seconde Guerre mondiale, ça peut paraître étonnant, mais d'un autre côté ce n'est pas la première fois qu'on en retrouve lors de travaux. Cela a déjà été le cas sur des plages dans le Nord, je ne suis pas surpris plus que ça», sourit Jean-Marc, 56 ans, informaticien, qui est attendu cet après-midi à Bruxelles.

L'interruption du trafic a été décidée «à la demande de la préfecture de police de Paris» après la découverte de la bombe «non explosée» dans la nuit de jeudi à vendredi «lors de travaux réalisés en amont de Paris Gare du Nord», explique la société ferroviaire dans un communiqué.