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«Une erreur» Une ville commémore la victoire sur le nazisme... avec «Maréchal, nous voilà!» en fond sonore

Basile Mermoud

9.5.2026

L'hymne vichyste à la gloire du maréchal Pétain, «Maréchal, nous voilà!», a été diffusé vendredi en marge des commémorations du 8-Mai 1945 dans les rues de Carpentras (Vaucluse), ville désormais dirigée par un maire d'extrême droite qui parle de «manipulation politique».

La radio associative RTV FM a confirmé qu'elle était bien chargée de la diffusion des titres durant cette journée de commémoration du 8-Mai (archives).
La radio associative RTV FM a confirmé qu'elle était bien chargée de la diffusion des titres durant cette journée de commémoration du 8-Mai (archives).
AFP

Agence France-Presse

09.05.2026, 12:11

Ce chant à la gloire du chef du régime collaborationniste de Vichy (1940-1944) a été entendu en fin d'après-midi depuis les haut-parleurs installés dans le centre de cette ville d'environ 33.000 habitants, au milieu d'autres chansons liées à la Libération, comme l'atteste une vidéo publiée par Ici Vaucluse.

«C'est de l’écœurement que j'ai», a réagi samedi auprès de l'AFP le maire Rassemblement national, élu en mars, Hervé de Lépinau, qui y voit une «manipulation politique».

«On salit un événement de mémoire important, la capitulation du régime nazi, et vous avez des enfoirés qui essayent de nous salir», a-t-il ajouté, accusant le directeur de cabinet de l'ancienne majorité de gauche d'être à l'origine de cette polémique.

Ce dernier a confirmé à l'AFP qu'il avait partagé une vidéo sur X dans laquelle on entend ce chant diffusé dans les enceintes de la ville. Mais «il faut arrêter de voir le complot partout. Je ne m'occupe plus du tout des affaires locales. Je me promenais en famille en ville quand j'ai entendu ce titre», a-t-il affirmé, assurant «ne jamais avoir été à l'origine» de sa diffusion.

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La radio associative RTV FM, dont le partenariat conclu sous l'ancien maire pour la diffusion de musiques lors d'événement festifs a été en partie gardé par la nouvelle équipe municipale, a confirmé qu'elle était bien chargée de la diffusion des titres durant cette journée de commémoration du 8-Mai.

Mais «la mairie n'y est pour rien, c'est un technicien qui a rajouté ce morceau» par erreur, a expliqué à l'AFP Alain Giraudi, président de RTV FM, qui «n'est pas une radio d'opinion».

«On fait notre mea culpa: c'est une faute interne de notre programmateur qui, en voulant faire du travail de qualité, a téléchargé un titre qu'il ne connaissait pas», a poursuivi M. Giraudi.

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«Le service événementiel de la mairie nous a envoyé une playlist qui ne comportait pas ce morceau. Le programmateur l'a écoutée et a estimé que la qualité sonore était médiocre. Il est allé rechercher une playlist intitulée 1939-1945 en chansons - Le bal de la Libération», sur laquelle figurait ce morceau, mais «il dit l'avoir laissé car il l'aurait entendu dans le film Les Choristes et n'a pas fait le lien», a détaillé M. Giraudi.

«Le technicien va mal, il a 33 ans et est au cœur d'une polémique qui le dépasse complètement», a-t-il ajouté. Le maire a cependant annoncé vouloir porter plainte «pour malveillance» auprès du parquet de Carpentras.

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