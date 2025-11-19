  1. Clients Privés
«La montagne brûlait» Une ville japonaise ravagée par un incendie géant !

ATS

19.11.2025 - 03:00

Une personne est portée disparue et 175 autres ont été évacuées en raison d'un feu de grande envergure, qui a touché au moins 170 bâtiments dans une zone résidentielle du Japon, ont rapporté mercredi les autorités locales.

Le feu a ravagé tout un quartier à Oita, au Japon.
Le feu a ravagé tout un quartier à Oita, au Japon.
ats

Keystone-SDA

19.11.2025, 03:00

19.11.2025, 07:02

Selon la NHK, le radiodiffuseur public du pays, les pompiers se battaient toujours mercredi pour éteindre l'incendie situé dans la ville de Oita, sur l'île de Kyushu au sud de l'archipel, pendant qu'il se propageait dans la forêt toute proche.

Des vidéos filmées mardi soir ont montré des pompiers arrosant des flammes géantes ravageant des maisons, tandis que des personnes étaient conduites vers un centre d'évacuation improvisé.

«Les flammes montaient haut, teintant le ciel en rouge. Le vent soufflait fort. Je n'aurais jamais pensé que cela se propagerait autant,» a décrit un homme à la NHK. «La montagne brûlait» a rapporté une autre personne. «J'ai pris avec moi mon permis de conduire et mon smartphone».

L'incendie s'est déclaré tard mardi, entraînant l'évacuation de 115 foyers, soit 175 personnes, a indiqué le gouvernement régional dans un communiqué. Au moins 170 bâtiments sont touchés par les flammes.

Le gouverneur de la préfecture d'Oita a échangé avec l'armée pour un éventuel soutien, selon le communiqué. Une personne reste portée disparue et 300 maisons dans une partie d'Oita sont privées d'électricité, ajoute encore la même source.

