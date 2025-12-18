Une voiture fonce dans la foule à Mannheim – Forcené interné à vie

Un Allemand qui avait foncé en voiture sur la foule à Mannheim le 3 mars dernier, en plein carnaval, a été condamné jeudi à la prison à perpétuité et placé en établissement psychiatrique, a annoncé le tribunal de cette ville. Deux personnes avaient été tuées et onze autres blessées.

Cet acte de violence était intervenu à la suite de plusieurs attaques à la voiture-bélier dans le pays (photo prétexte, archives). Capture d'écran X

Keystone-SDA ATS

Selon les conclusions de la justice, Alexander S., le condamné de 40 ans qui souffre depuis des années d'une maladie mentale, avait délibérément percuté des personnes à grande vitesse au volant de sa voiture. Il a été reconnu coupable de deux meurtres et de six tentatives de meurtre. Aucun motif politique à cet acte n'a été décelé.

Cet acte de violence était intervenu à la suite de plusieurs attaques à la voiture-bélier dans le pays, dont l'une sur le marché Noël de Madgebourg, commise par un Saoudien islamophobe qui avait tué 6 personnes et en avait blessé 300 autres.

A Mannheim, une femme de 83 ans et un homme de 54 ans avaient trouvé la mort après que l'automobiliste avait percuté un groupe de personnes sur une place du centre de Mannheim où se trouvait une foire avec manèges et stands de nourriture. Arrêté dans sa course folle par un chauffeur de taxi, Alexander S. avait tiré en l'air avec un pistolet d'alarme et pris la fuite à pied.

Rattrapé par la police, l'accusé s'était alors blessé en se tirant dans la bouche avec cette arme de dissuasion. Le verdict correspond aux réquisitoires du parquet et des parties civiles.