Normandie Une voiture percute accidentellement des piétons: un mort et 3 blessés graves

ATS

6.9.2025 - 20:58

Une voiture a percuté accidentellement des piétons samedi après-midi à Pirou, commune balnéaire de la Manche, tuant une personne et faisant trois blessés graves, a-t-on appris de sources concordantes.

Keystone
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

06.09.2025, 20:58

«Des premiers éléments recueillis, il semblerait que le conducteur du véhicule à boîte automatique ait fait un malaise. Le véhicule a poursuivi la route sur plusieurs mètres avant de percuter un groupe de personnes. Une femme est décédée, trois autres personnes sont en urgence absolue», a indiqué le procureur de Coutances, Gauthier Poupeau. «La thèse volontaire est formellement exclue», a-t-il souligné.

Accident de funiculaire. Un Suisse parmi les morts déjà identifiés à Lisbonne

Accident de funiculaireUn Suisse parmi les morts déjà identifiés à Lisbonne

Selon Ouest-France, le véhicule a notamment percuté la terrasse d'une pizzeria. Les pompiers, arrivés sur place peu après 17h00 ont pris en charge six victimes au total, quatre piétons et les deux occupants de la voiture, a de son côté indiqué la préfecture de la Manche.

Les secours, dont plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers, sont intervenus dans une rue proche de la plage de Pirou.

