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Une morte et deux blessées graves Grisons : une voiture fonce dans un groupe scolaire

ATS

21.3.2026 - 09:20

Un automobiliste a percuté un groupe d'élèves en camp scolaire vendredi à Sedrun. L'octogénaire a tué une accompagnatrice de 47 ans et blessé grièvement deux adolescentes.

L'homme de 87 ans aurait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein dans une rue de quartier (archives).
L'homme de 87 ans aurait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein dans une rue de quartier (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 09:20

21.03.2026, 09:24

Le conducteur n'a quant à lui pas été blessé, a précisé samedi la police cantonale à l'agence d'information Keystone-ATS. L'homme de 87 ans aurait confondu la pédale d'accélérateur et la pédale de frein dans une rue de quartier. Sa voiture a alors accéléré et a percuté le groupe de camp scolaire ainsi que les accompagnateurs. La victime décédée était une accompagnatrice du camp.

Actu et dicton du jour. Lors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé

Actu et dicton du jourLors de la dernière inspection, le «Titlis Xpress» n'a pas été contrôlé

Les deux jeunes filles de 13 ans ont dû être transportées par deux équipes de la Rega vers des hôpitaux à Coire et à Lucerne. Un garçon a également été légèrement blessé. Il a reçu des soins ambulatoires.

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