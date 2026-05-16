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Huit blessés, dont quatre graves «C’est un événement dramatique» : un homme fonce sur des piétons à Modène

ATS

16.5.2026 - 20:10

Un conducteur a renversé de nombreux piétons samedi après-midi dans le centre de Modène (nord de l'Italie), faisant huit blessés dont quatre graves. En soirée, les autorités ne pouvaient pas affirmer qu'il s'agissait d'un attentat.

La police a arrêté le conducteur de la voiture.
La police a arrêté le conducteur de la voiture.
ATS

Keystone-SDA

16.05.2026, 20:10

16.05.2026, 20:20

Selon les premiers témoignages, le conducteur d'une trentaine d'années «a visé le trottoir, heurtant aussi un vélo, puis s'est écrasé en percutant de plein fouet une femme, la plus gravement atteinte», qui a ensuite été amputée des deux jambes, a indiqué le maire de Modène, Massimo Mezzetti, à l'agence ANSA et aux journaux locaux.

La Citroën grise a fini sa course dans la vitrine avant que le conducteur ne s'enfuie, et sorte un couteau avant de porter un coup à un passant qui tentait de l'arrêter.

Le conducteur a été interpelé par la police et son interrogatoire est en cours; il n'y a pas de victimes mais «huit blessés, dont quatre graves», a précisé le maire à la chaîne RaiNews. Une femme a été amputée des deux jambes, a-t-il précisé.

«Ce qui s'est passé aujourd'hui à Modène, où un homme a renversé plusieurs piétons puis aurait poignardé un passant, est extrêmement grave», a déclaré sur la plateforme X la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

«Il a sorti un couteau»

Selon un témoin interviewé par les chaînes italiennes, la voiture est arrivée à grande vitesse dans la rue Emilia Centro, très fréquentée le samedi après-midi, à quelques centaines de mètres du dôme de Modène.

«J'ai entendu des chocs et j'ai vu des personnes se faire renverser. La voiture m'est arrivée dessus et j'ai réussi à me jeter à terre», a témoigné l'homme, la tête en sang. «La voiture fumait, j'ai ouvert la portière, et il s'est échappé, on lui a couru derrière à quatre ou cinq».

«Il a sorti un couteau, m'a porté un coup à la tête et un autre au coeur que j'ai réussi à éviter», a poursuivi l'homme. Le maire a remercié «ces citoyens qui ont eu du courage et un grand sens civique».

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«Il faut comprendre la nature de cet acte mais c'est un événement dramatique, je suis profondément touché», a souligné le maire de la ville. «Quelle qu'en soit la nature, c'est un fait extrêmement grave. Si c'était un attentat, ce serait encore plus grave», a conclu le maire, onze ans après les attentats de Nice et Berlin, où des dizaines de personnes avaient été renversées dans des attentats revendiqués par le groupe Etat islamique.

«J'exprime ma proximité aux personnes blessées et à leurs familles», a poursuivi Giorgia Meloni. «J'adresse également mes remerciements aux citoyens qui sont intervenus avec courage pour arrêter le responsable, ainsi qu'aux forces de l'ordre pour leur intervention. (...) J'ai confiance dans le fait que le responsable réponde pleinement de ses actes».

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