Accident de la route Une voiture tombe dans le lac de Lungern OW

ATS

22.11.2025 - 03:38

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course dans le lac de Lungern (OW).
Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa course dans le lac de Lungern (OW).
ATS

Un automobiliste de 37 ans est tombé vendredi dans le lac de Lungern lors d'un accident avec un enfant de cinq ans dans sa voiture. Un commandant de pompiers qui passait par-là a immédiatement réagi et secouru les infortunés.

Keystone-SDA

22.11.2025, 03:38

Les deux personnes étaient en hypothermie mais pas blessées, a écrit la police cantonale d'Obwald dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Les services d'urgence les ont prises en charge sur place.

Selon la police, l'accident s'est produit vendredi vers 17h15. L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule pour des raisons encore inconnues. Le commandant des pompiers de la commune de Lungern, qui passait par là, a été témoin de l'accident.

Il est immédiatement entré dans l'eau et a sorti le conducteur et l'enfant du véhicule. Il a ensuite sécurisé la voiture pour qu'elle ne puisse pas continuer à glisser dans le lac. Le véhicule a subi des dommages totaux, a indiqué la police.

La Brünigstrasse a été fermée pendant environ deux heures entre Lungern Nord et le village de Lungern.

