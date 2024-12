Qui est le médecin derrière les prescriptions de sédatifs à Dominique Pelicot?

Il n'a pas été vu dans la salle d'audience d'Avignon et n'a pas été appelé à témoigner dans ce qui est considéré comme le procès de viol du siècle. Le nom du médecin ayant prescrit les sédatifs qui ont permis à Dominique Pelicot d'orchestrer les viols de sa femme a désormais été dévoilé par le «Daily Mail».

Gisele Pelicot (à droite), escortée par son avocat Stéphane Babonneau (à gauche), quitte le tribunal correctionnel d'Avignon, en France, le 27 novembre 2024, où son ex-mari est jugé. Dominique Pelicot est accusé d'avoir drogué et violé sa femme de l'époque, Gisèle Pelicot. Il est également accusé d'avoir invité des dizaines d'hommes à la violer alors qu'elle était inconsciente à leur domicile de Mazan, en France, entre 2011 et 2020. Cinquante autres hommes doivent être jugés pour leur implication présumée. Dominique Pelicot risque une peine maximale de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. KEYSTONE

Lorsque la police a perquisitionné le cabinet qu'il partage avec sa femme et saisi les dossiers médicaux du principal accusé, le Dr D. T.* a gardé le silence, invoquant le secret médical, affirme le «Daily Mail».

Nos confrères britanniques sont partis à la recherche de ce médecin, qui était parvenu à rester dans l'anonymat jusqu'ici. Rencontré au petit matin alors qu'il arrivait à son cabinet, il est décrit ainsi: «chauve, d'âge mûr, avec un sac en cuir sur l'épaule de son anorak». En somme, la description de n'importe quel médecin d'une petite ville française arrivant pour ses consultations matinales.

C'est donc cet homme que Dominique Pelicot, feignant une insomnie chronique, a trompé pour obtenir des tranquillisants. Il les utilisait ensuite pour rendre sa femme Gisele inconsciente, permettant ainsi à des étrangers de s'introduire chez eux pour la violer.

Une contre-indication existait

En réalité, Pelicot souffrait d'apnée du sommeil, une condition qui aurait rendu dangereux pour lui de prendre les sédatifs qu'il administrait secrètement à sa femme. Mais il a caché ce fait au Dr D. T. et l'a trompé pendant des années pour qu'il lui prescrive des centaines de ces benzodiazépines, qu'il stockait et écrasait dans les repas du soir de Gisele.

Si le médecin avait été au courant de l'apnée du sommeil de Dominique Pelicot, il ne lui aurait sans doute jamais prescrit ces médicaments. L'accusé principal de l'affaire des viols de Mazan a également admis avoir donné certains des médicaments à trois des violeurs pour qu'ils puissent abuser de leurs partenaires à leur tour.

Mais le 3 mars 2020, les enquêteurs allèguent que le Dr D. T. a signé trois boîtes du médicament pour Pelicot, et son ordonnance était renouvelable trois fois, ce qui «n'était pas légalement possible». Ils auraient également trouvé la preuve que le médecin a rédigé des ordonnances pour au moins 780 pilules de Temesta pour Pelicot, à la dose maximale de 2,5 mg, mais ils ont extrapolé qu'il pourrait en avoir reçu jusqu'à 1'520, ajoute le «Daily Mail».

De plus, il se trouve que le docteur a prescrit à son patient 193 pilules de Viagra à une dose de 100 mg – cinq fois la dose recommandée.

«Si Pelicot avait été jugé en Grande-Bretagne, le tribunal aurait pu décider de passer outre le droit du Dr D. T. au secret médical, étant donné la gravité des accusations», relève en outre le journaliste, qui estime que le témoignage du médecin aurait pu être d'«intérêt public».

Une brève interview: «Non, non! Ce n'est pas illégal»

«Oui, M. Pelicot était mon patient et venait à mon cabinet pour son problème [d'insomnie] mais pour une telle demande, nous n'avons pas la possibilité de vérifier si c'est authentique», a-t-il déclaré au quotidien britannique.

Répondant sur la légalité de telles prescriptions, il assure: «Je suis obligé de prescrire des médicaments dans les doses recommandées. L'insomnie est généralement chronique et peut durer de nombreuses années. Les prescriptions étaient dans les limites valides. Non, non! Ce n'est pas illégal.»

Et le Dr D. T. ne semble par ailleurs pas exprimer de regrets particuliers: «De toute façon, si je ne prescris pas [ces médicaments], il les obtient simplement d'un psychiatre ou de quelqu'un d'autre. Cela pourrait être un cas sur un million – ou 30 millions – où quelqu'un utilise des médicaments à cette fin.»

Le journaliste du «Daily Mail» termine son article par ce récit: «Avant qu'il ne s'éloigne précipitamment, je lui ai demandé s'il trouvait étrange qu'un insomniaque autoproclamé dans la soixantaine ait également demandé des poignées de Viagra à haute puissance. Avec un sourire inquiétant, il a répondu: 'Excusez-moi, il n'est pas nécessaire d'avoir des relations sexuelles la nuit. C'est possible pendant la journée'.»

*Pour des questions de protection de la personnalité, la rédaction de blue News choisit ici de ne pas divulguer le nom du médecin.

